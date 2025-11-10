シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / KiraCat
Akl Keyrouz

KiraCat

Akl Keyrouz
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 26%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
202
利益トレード:
176 (87.12%)
損失トレード:
26 (12.87%)
ベストトレード:
319.20 USD
最悪のトレード:
-312.81 USD
総利益:
7 412.68 USD (935 971 pips)
総損失:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
最大連続の勝ち:
34 (1 410.49 USD)
最大連続利益:
1 410.49 USD (34)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
64.16%
最大入金額:
6.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
5.09
長いトレード:
104 (51.49%)
短いトレード:
98 (48.51%)
プロフィットファクター:
3.19
期待されたペイオフ:
25.20 USD
平均利益:
42.12 USD
平均損失:
-89.30 USD
最大連続の負け:
5 (-1 000.38 USD)
最大連続損失:
-1 000.38 USD (5)
月間成長:
14.33%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 000.38 USD (8.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.60% (1 000.38 USD)
エクイティによる:
19.10% (3 954.42 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 197
US100 4
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 5K
US100 63
XAUUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 471K
US100 9K
XAUUSD 6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +319.20 USD
最悪のトレード: -313 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 410.49 USD
最大連続損失: -1 000.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsLLC-Live
0.25 × 24
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
For inquiries contact me through:

Whatsapp: +995 551 15 79 63

Telegram:@aklkeyrouz

レビューなし
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2025.11.26 21:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 17:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 19:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 19:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください