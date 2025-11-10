- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
202
利益トレード:
176 (87.12%)
損失トレード:
26 (12.87%)
ベストトレード:
319.20 USD
最悪のトレード:
-312.81 USD
総利益:
7 412.68 USD (935 971 pips)
総損失:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
最大連続の勝ち:
34 (1 410.49 USD)
最大連続利益:
1 410.49 USD (34)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
64.16%
最大入金額:
6.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
5.09
長いトレード:
104 (51.49%)
短いトレード:
98 (48.51%)
プロフィットファクター:
3.19
期待されたペイオフ:
25.20 USD
平均利益:
42.12 USD
平均損失:
-89.30 USD
最大連続の負け:
5 (-1 000.38 USD)
最大連続損失:
-1 000.38 USD (5)
月間成長:
14.33%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 000.38 USD (8.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.60% (1 000.38 USD)
エクイティによる:
19.10% (3 954.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|197
|US100
|4
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|5K
|US100
|63
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|471K
|US100
|9K
|XAUUSD
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +319.20 USD
最悪のトレード: -313 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 410.49 USD
最大連続損失: -1 000.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
