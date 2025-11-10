- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
201
盈利交易:
175 (87.06%)
亏损交易:
26 (12.94%)
最好交易:
319.20 USD
最差交易:
-312.81 USD
毛利:
7 339.48 USD (932 311 pips)
毛利亏损:
-2 321.73 USD (456 233 pips)
最大连续赢利:
34 (1 410.49 USD)
最大连续盈利:
1 410.49 USD (34)
夏普比率:
0.33
交易活动:
70.80%
最大入金加载:
6.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
44
平均持有时间:
12 小时
采收率:
5.02
长期交易:
103 (51.24%)
短期交易:
98 (48.76%)
利润因子:
3.16
预期回报:
24.96 USD
平均利润:
41.94 USD
平均损失:
-89.30 USD
最大连续失误:
5 (-1 000.38 USD)
最大连续亏损:
-1 000.38 USD (5)
每月增长:
13.96%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 000.38 USD (8.14%)
相对跌幅:
结余:
3.60% (1 000.38 USD)
净值:
19.10% (3 954.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|196
|US100
|4
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|5K
|US100
|63
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|467K
|US100
|9K
|XAUUSD
|6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
For inquiries contact me through:
Whatsapp: +995 551 15 79 63
Telegram:@aklkeyrouz
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
7
5%
201
87%
71%
3.16
24.96
USD
USD
19%
1:500