İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
84 (81.55%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (18.45%)
En iyi işlem:
226.36 AUD
En kötü işlem:
-110.68 AUD
Brüt kâr:
3 859.78 AUD (69 017 pips)
Brüt zarar:
-785.30 AUD (7 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 399.84 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 399.84 AUD (13)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.25
Alış işlemleri:
51 (49.51%)
Satış işlemleri:
52 (50.49%)
Kâr faktörü:
4.92
Beklenen getiri:
29.85 AUD
Ortalama kâr:
45.95 AUD
Ortalama zarar:
-41.33 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-215.71 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.71 AUD (3)
Aylık büyüme:
6.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
215.71 AUD (12.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|36
|GBPJPY.a
|31
|GBPUSD.a
|14
|EURJPY.a
|11
|EURUSD.a
|7
|AUDUSD.a
|3
|BTCUSD.a
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.a
|898
|GBPJPY.a
|1K
|GBPUSD.a
|173
|EURJPY.a
|145
|EURUSD.a
|81
|AUDUSD.a
|5
|BTCUSD.a
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.a
|11K
|GBPJPY.a
|13K
|GBPUSD.a
|1.7K
|EURJPY.a
|2.2K
|EURUSD.a
|813
|AUDUSD.a
|379
|BTCUSD.a
|33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +226.36 AUD
En kötü işlem: -111 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 399.84 AUD
Maksimum ardışık zarar: -215.71 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
