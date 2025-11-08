СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ForexTiger
Muhammad Abid Hussain

ForexTiger

Muhammad Abid Hussain
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 20%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
118 (81.94%)
Убыточных трейдов:
26 (18.06%)
Лучший трейд:
226.36 AUD
Худший трейд:
-540.00 AUD
Общая прибыль:
5 713.02 AUD (78 907 pips)
Общий убыток:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 399.84 AUD)
Макс. прибыль в серии:
1 399.84 AUD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
98.63%
Макс. загрузка депозита:
13.65%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.25
Длинных трейдов:
60 (41.67%)
Коротких трейдов:
84 (58.33%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
27.19 AUD
Средняя прибыль:
48.42 AUD
Средний убыток:
-69.14 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-215.71 AUD)
Макс. убыток в серии:
-540.00 AUD (1)
Прирост в месяц:
0.69%
Годовой прогноз:
8.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
540.00 AUD (10.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.04% (215.71 AUD)
По эквити:
4.75% (2 894.69 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.a 53
GBPJPY.a 39
EURJPY.a 21
GBPUSD.a 20
EURUSD.a 7
AUDUSD.a 3
BTCUSD.a 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.a 1.3K
GBPJPY.a 1.3K
EURJPY.a -94
GBPUSD.a 378
EURUSD.a 81
AUDUSD.a 5
BTCUSD.a 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.a 14K
GBPJPY.a 16K
EURJPY.a -2.4K
GBPUSD.a 2.7K
EURUSD.a 813
AUDUSD.a 379
BTCUSD.a 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +226.36 AUD
Худший трейд: -540 AUD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 399.84 AUD
Макс. убыток в серии: -215.71 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ForexTiger
50 USD в месяц
20%
0
0
USD
60K
AUD
18
0%
144
81%
99%
3.17
27.19
AUD
5%
1:30
Копировать

