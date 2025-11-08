- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
118 (81.94%)
Убыточных трейдов:
26 (18.06%)
Лучший трейд:
226.36 AUD
Худший трейд:
-540.00 AUD
Общая прибыль:
5 713.02 AUD (78 907 pips)
Общий убыток:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 399.84 AUD)
Макс. прибыль в серии:
1 399.84 AUD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
98.63%
Макс. загрузка депозита:
13.65%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.25
Длинных трейдов:
60 (41.67%)
Коротких трейдов:
84 (58.33%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
27.19 AUD
Средняя прибыль:
48.42 AUD
Средний убыток:
-69.14 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-215.71 AUD)
Макс. убыток в серии:
-540.00 AUD (1)
Прирост в месяц:
0.69%
Годовой прогноз:
8.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
540.00 AUD (10.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.04% (215.71 AUD)
По эквити:
4.75% (2 894.69 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|53
|GBPJPY.a
|39
|EURJPY.a
|21
|GBPUSD.a
|20
|EURUSD.a
|7
|AUDUSD.a
|3
|BTCUSD.a
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.a
|1.3K
|GBPJPY.a
|1.3K
|EURJPY.a
|-94
|GBPUSD.a
|378
|EURUSD.a
|81
|AUDUSD.a
|5
|BTCUSD.a
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.a
|14K
|GBPJPY.a
|16K
|EURJPY.a
|-2.4K
|GBPUSD.a
|2.7K
|EURUSD.a
|813
|AUDUSD.a
|379
|BTCUSD.a
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +226.36 AUD
Худший трейд: -540 AUD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 399.84 AUD
Макс. убыток в серии: -215.71 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
60K
AUD
AUD
18
0%
144
81%
99%
3.17
27.19
AUD
AUD
5%
1:30