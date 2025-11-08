- 成長
トレード:
144
利益トレード:
118 (81.94%)
損失トレード:
26 (18.06%)
ベストトレード:
226.36 AUD
最悪のトレード:
-540.00 AUD
総利益:
5 713.02 AUD (78 907 pips)
総損失:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 399.84 AUD)
最大連続利益:
1 399.84 AUD (13)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
98.63%
最大入金額:
13.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.25
長いトレード:
60 (41.67%)
短いトレード:
84 (58.33%)
プロフィットファクター:
3.18
期待されたペイオフ:
27.19 AUD
平均利益:
48.42 AUD
平均損失:
-69.14 AUD
最大連続の負け:
3 (-215.71 AUD)
最大連続損失:
-540.00 AUD (1)
月間成長:
0.69%
年間予想:
8.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
540.00 AUD (10.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.04% (215.71 AUD)
エクイティによる:
4.75% (2 894.69 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|53
|GBPJPY.a
|39
|EURJPY.a
|21
|GBPUSD.a
|20
|EURUSD.a
|7
|AUDUSD.a
|3
|BTCUSD.a
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.a
|1.3K
|GBPJPY.a
|1.3K
|EURJPY.a
|-94
|GBPUSD.a
|378
|EURUSD.a
|81
|AUDUSD.a
|5
|BTCUSD.a
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.a
|14K
|GBPJPY.a
|16K
|EURJPY.a
|-2.4K
|GBPUSD.a
|2.7K
|EURUSD.a
|813
|AUDUSD.a
|379
|BTCUSD.a
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- ドローダウン
ベストトレード: +226.36 AUD
最悪のトレード: -540 AUD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 399.84 AUD
最大連続損失: -215.71 AUD
This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
