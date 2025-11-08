シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ForexTiger
Muhammad Abid Hussain

ForexTiger

Muhammad Abid Hussain
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
ICMarketsAU-Live
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
144
利益トレード:
118 (81.94%)
損失トレード:
26 (18.06%)
ベストトレード:
226.36 AUD
最悪のトレード:
-540.00 AUD
総利益:
5 713.02 AUD (78 907 pips)
総損失:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 399.84 AUD)
最大連続利益:
1 399.84 AUD (13)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
98.63%
最大入金額:
13.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.25
長いトレード:
60 (41.67%)
短いトレード:
84 (58.33%)
プロフィットファクター:
3.18
期待されたペイオフ:
27.19 AUD
平均利益:
48.42 AUD
平均損失:
-69.14 AUD
最大連続の負け:
3 (-215.71 AUD)
最大連続損失:
-540.00 AUD (1)
月間成長:
0.69%
年間予想:
8.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
540.00 AUD (10.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.04% (215.71 AUD)
エクイティによる:
4.75% (2 894.69 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.a 53
GBPJPY.a 39
EURJPY.a 21
GBPUSD.a 20
EURUSD.a 7
AUDUSD.a 3
BTCUSD.a 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.a 1.3K
GBPJPY.a 1.3K
EURJPY.a -94
GBPUSD.a 378
EURUSD.a 81
AUDUSD.a 5
BTCUSD.a 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.a 14K
GBPJPY.a 16K
EURJPY.a -2.4K
GBPUSD.a 2.7K
EURUSD.a 813
AUDUSD.a 379
BTCUSD.a 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +226.36 AUD
最悪のトレード: -540 AUD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 399.84 AUD
最大連続損失: -215.71 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
レビューなし
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ForexTiger
50 USD/月
20%
0
0
USD
60K
AUD
18
0%
144
81%
99%
3.17
27.19
AUD
5%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください