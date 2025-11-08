SinaisSeções
Muhammad Abid Hussain

ForexTiger

Muhammad Abid Hussain
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
118 (81.94%)
Negociações com perda:
26 (18.06%)
Melhor negociação:
226.36 AUD
Pior negociação:
-540.00 AUD
Lucro bruto:
5 713.02 AUD (78 907 pips)
Perda bruta:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 399.84 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
1 399.84 AUD (13)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
98.63%
Depósito máximo carregado:
13.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.25
Negociações longas:
60 (41.67%)
Negociações curtas:
84 (58.33%)
Fator de lucro:
3.18
Valor esperado:
27.19 AUD
Lucro médio:
48.42 AUD
Perda média:
-69.14 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-215.71 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-540.00 AUD (1)
Crescimento mensal:
0.69%
Previsão anual:
8.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
540.00 AUD (10.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.04% (215.71 AUD)
Pelo Capital Líquido:
4.75% (2 894.69 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.a 53
GBPJPY.a 39
EURJPY.a 21
GBPUSD.a 20
EURUSD.a 7
AUDUSD.a 3
BTCUSD.a 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.a 1.3K
GBPJPY.a 1.3K
EURJPY.a -94
GBPUSD.a 378
EURUSD.a 81
AUDUSD.a 5
BTCUSD.a 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.a 14K
GBPJPY.a 16K
EURJPY.a -2.4K
GBPUSD.a 2.7K
EURUSD.a 813
AUDUSD.a 379
BTCUSD.a 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +226.36 AUD
Pior negociação: -540 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 399.84 AUD
Máxima perda consecutiva: -215.71 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
