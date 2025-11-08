- Crescimento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
118 (81.94%)
Negociações com perda:
26 (18.06%)
Melhor negociação:
226.36 AUD
Pior negociação:
-540.00 AUD
Lucro bruto:
5 713.02 AUD (78 907 pips)
Perda bruta:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 399.84 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
1 399.84 AUD (13)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
98.63%
Depósito máximo carregado:
13.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.25
Negociações longas:
60 (41.67%)
Negociações curtas:
84 (58.33%)
Fator de lucro:
3.18
Valor esperado:
27.19 AUD
Lucro médio:
48.42 AUD
Perda média:
-69.14 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-215.71 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-540.00 AUD (1)
Crescimento mensal:
0.69%
Previsão anual:
8.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
540.00 AUD (10.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.04% (215.71 AUD)
Pelo Capital Líquido:
4.75% (2 894.69 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|53
|GBPJPY.a
|39
|EURJPY.a
|21
|GBPUSD.a
|20
|EURUSD.a
|7
|AUDUSD.a
|3
|BTCUSD.a
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.a
|1.3K
|GBPJPY.a
|1.3K
|EURJPY.a
|-94
|GBPUSD.a
|378
|EURUSD.a
|81
|AUDUSD.a
|5
|BTCUSD.a
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.a
|14K
|GBPJPY.a
|16K
|EURJPY.a
|-2.4K
|GBPUSD.a
|2.7K
|EURUSD.a
|813
|AUDUSD.a
|379
|BTCUSD.a
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
