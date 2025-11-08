- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
84 (81.55%)
Loss Trade:
19 (18.45%)
Best Trade:
226.36 AUD
Worst Trade:
-110.68 AUD
Profitto lordo:
3 859.78 AUD (69 017 pips)
Perdita lorda:
-785.30 AUD (7 120 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 399.84 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 399.84 AUD (13)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.25
Long Trade:
51 (49.51%)
Short Trade:
52 (50.49%)
Fattore di profitto:
4.92
Profitto previsto:
29.85 AUD
Profitto medio:
45.95 AUD
Perdita media:
-41.33 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-215.71 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-215.71 AUD (3)
Crescita mensile:
6.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
215.71 AUD (12.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|36
|GBPJPY.a
|31
|GBPUSD.a
|14
|EURJPY.a
|11
|EURUSD.a
|7
|AUDUSD.a
|3
|BTCUSD.a
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.a
|898
|GBPJPY.a
|1K
|GBPUSD.a
|173
|EURJPY.a
|145
|EURUSD.a
|81
|AUDUSD.a
|5
|BTCUSD.a
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.a
|11K
|GBPJPY.a
|13K
|GBPUSD.a
|1.7K
|EURJPY.a
|2.2K
|EURUSD.a
|813
|AUDUSD.a
|379
|BTCUSD.a
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +226.36 AUD
Worst Trade: -111 AUD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 399.84 AUD
Massima perdita consecutiva: -215.71 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
Non ci sono recensioni