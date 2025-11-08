SignaleKategorien
Muhammad Abid Hussain

ForexTiger

Muhammad Abid Hussain
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 20%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
147
Gewinntrades:
121 (82.31%)
Verlusttrades:
26 (17.69%)
Bester Trade:
226.36 AUD
Schlechtester Trade:
-540.00 AUD
Bruttoprofit:
5 829.72 AUD (79 297 pips)
Bruttoverlust:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 399.84 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 399.84 AUD (13)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
98.63%
Max deposit load:
13.65%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.47
Long-Positionen:
60 (40.82%)
Short-Positionen:
87 (59.18%)
Profit-Faktor:
3.24
Mathematische Gewinnerwartung:
27.43 AUD
Durchschnittlicher Profit:
48.18 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.14 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-215.71 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-540.00 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
0.88%
Jahresprognose:
10.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
540.00 AUD (10.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.04% (215.71 AUD)
Kapital:
4.75% (2 894.69 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.a 53
GBPJPY.a 39
GBPUSD.a 23
EURJPY.a 21
EURUSD.a 7
AUDUSD.a 3
BTCUSD.a 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.a 1.3K
GBPJPY.a 1.3K
GBPUSD.a 466
EURJPY.a -94
EURUSD.a 81
AUDUSD.a 5
BTCUSD.a 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.a 14K
GBPJPY.a 16K
GBPUSD.a 3.1K
EURJPY.a -2.4K
EURUSD.a 813
AUDUSD.a 379
BTCUSD.a 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +226.36 AUD
Schlechtester Trade: -540 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 399.84 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -215.71 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
Keine Bewertungen
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
