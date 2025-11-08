- Wachstum
Trades insgesamt:
147
Gewinntrades:
121 (82.31%)
Verlusttrades:
26 (17.69%)
Bester Trade:
226.36 AUD
Schlechtester Trade:
-540.00 AUD
Bruttoprofit:
5 829.72 AUD (79 297 pips)
Bruttoverlust:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 399.84 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 399.84 AUD (13)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
98.63%
Max deposit load:
13.65%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.47
Long-Positionen:
60 (40.82%)
Short-Positionen:
87 (59.18%)
Profit-Faktor:
3.24
Mathematische Gewinnerwartung:
27.43 AUD
Durchschnittlicher Profit:
48.18 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.14 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-215.71 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-540.00 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
0.88%
Jahresprognose:
10.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
540.00 AUD (10.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.04% (215.71 AUD)
Kapital:
4.75% (2 894.69 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|53
|GBPJPY.a
|39
|GBPUSD.a
|23
|EURJPY.a
|21
|EURUSD.a
|7
|AUDUSD.a
|3
|BTCUSD.a
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY.a
|1.3K
|GBPJPY.a
|1.3K
|GBPUSD.a
|466
|EURJPY.a
|-94
|EURUSD.a
|81
|AUDUSD.a
|5
|BTCUSD.a
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY.a
|14K
|GBPJPY.a
|16K
|GBPUSD.a
|3.1K
|EURJPY.a
|-2.4K
|EURUSD.a
|813
|AUDUSD.a
|379
|BTCUSD.a
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Bester Trade: +226.36 AUD
Schlechtester Trade: -540 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 399.84 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -215.71 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
Keine Bewertungen
