Muhammad Abid Hussain

ForexTiger

Muhammad Abid Hussain
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 20%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
144
盈利交易:
118 (81.94%)
亏损交易:
26 (18.06%)
最好交易:
226.36 AUD
最差交易:
-540.00 AUD
毛利:
5 713.02 AUD (78 907 pips)
毛利亏损:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
最大连续赢利:
13 (1 399.84 AUD)
最大连续盈利:
1 399.84 AUD (13)
夏普比率:
0.45
交易活动:
98.63%
最大入金加载:
13.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.25
长期交易:
60 (41.67%)
短期交易:
84 (58.33%)
利润因子:
3.18
预期回报:
27.19 AUD
平均利润:
48.42 AUD
平均损失:
-69.14 AUD
最大连续失误:
3 (-215.71 AUD)
最大连续亏损:
-540.00 AUD (1)
每月增长:
0.69%
年度预测:
8.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
540.00 AUD (10.36%)
相对跌幅:
结余:
1.04% (215.71 AUD)
净值:
4.75% (2 894.69 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY.a 53
GBPJPY.a 39
EURJPY.a 21
GBPUSD.a 20
EURUSD.a 7
AUDUSD.a 3
BTCUSD.a 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY.a 1.3K
GBPJPY.a 1.3K
EURJPY.a -94
GBPUSD.a 378
EURUSD.a 81
AUDUSD.a 5
BTCUSD.a 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY.a 14K
GBPJPY.a 16K
EURJPY.a -2.4K
GBPUSD.a 2.7K
EURUSD.a 813
AUDUSD.a 379
BTCUSD.a 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +226.36 AUD
最差交易: -540 AUD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 399.84 AUD
最大连续亏损: -215.71 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
