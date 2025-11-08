- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
144
盈利交易:
118 (81.94%)
亏损交易:
26 (18.06%)
最好交易:
226.36 AUD
最差交易:
-540.00 AUD
毛利:
5 713.02 AUD (78 907 pips)
毛利亏损:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
最大连续赢利:
13 (1 399.84 AUD)
最大连续盈利:
1 399.84 AUD (13)
夏普比率:
0.45
交易活动:
98.63%
最大入金加载:
13.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.25
长期交易:
60 (41.67%)
短期交易:
84 (58.33%)
利润因子:
3.18
预期回报:
27.19 AUD
平均利润:
48.42 AUD
平均损失:
-69.14 AUD
最大连续失误:
3 (-215.71 AUD)
最大连续亏损:
-540.00 AUD (1)
每月增长:
0.69%
年度预测:
8.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
540.00 AUD (10.36%)
相对跌幅:
结余:
1.04% (215.71 AUD)
净值:
4.75% (2 894.69 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|53
|GBPJPY.a
|39
|EURJPY.a
|21
|GBPUSD.a
|20
|EURUSD.a
|7
|AUDUSD.a
|3
|BTCUSD.a
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.a
|1.3K
|GBPJPY.a
|1.3K
|EURJPY.a
|-94
|GBPUSD.a
|378
|EURUSD.a
|81
|AUDUSD.a
|5
|BTCUSD.a
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.a
|14K
|GBPJPY.a
|16K
|EURJPY.a
|-2.4K
|GBPUSD.a
|2.7K
|EURUSD.a
|813
|AUDUSD.a
|379
|BTCUSD.a
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +226.36 AUD
最差交易: -540 AUD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 399.84 AUD
最大连续亏损: -215.71 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
20%
0
0
USD
USD
60K
AUD
AUD
18
0%
144
81%
99%
3.17
27.19
AUD
AUD
5%
1:30