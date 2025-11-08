SeñalesSecciones
Muhammad Abid Hussain

ForexTiger

Muhammad Abid Hussain
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 20%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
144
Transacciones Rentables:
118 (81.94%)
Transacciones Irrentables:
26 (18.06%)
Mejor transacción:
226.36 AUD
Peor transacción:
-540.00 AUD
Beneficio Bruto:
5 713.02 AUD (78 907 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 797.70 AUD (14 948 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (1 399.84 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 399.84 AUD (13)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
98.63%
Carga máxima del depósito:
13.65%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
7.25
Transacciones Largas:
60 (41.67%)
Transacciones Cortas:
84 (58.33%)
Factor de Beneficio:
3.18
Beneficio Esperado:
27.19 AUD
Beneficio medio:
48.42 AUD
Pérdidas medias:
-69.14 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-215.71 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-540.00 AUD (1)
Crecimiento al mes:
0.69%
Pronóstico anual:
8.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
540.00 AUD (10.36%)
Reducción relativa:
De balance:
1.04% (215.71 AUD)
De fondos:
4.75% (2 894.69 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.a 53
GBPJPY.a 39
EURJPY.a 21
GBPUSD.a 20
EURUSD.a 7
AUDUSD.a 3
BTCUSD.a 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.a 1.3K
GBPJPY.a 1.3K
EURJPY.a -94
GBPUSD.a 378
EURUSD.a 81
AUDUSD.a 5
BTCUSD.a 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.a 14K
GBPJPY.a 16K
EURJPY.a -2.4K
GBPUSD.a 2.7K
EURUSD.a 813
AUDUSD.a 379
BTCUSD.a 33K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +226.36 AUD
Peor transacción: -540 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 399.84 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -215.71 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This forex signal is similar to an income fund, consistent growth of minimum 4% per month and drawdown of 10%
No hay comentarios
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 11:35
No swaps are charged on the signal account
