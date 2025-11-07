SinyallerBölümler
Denis Adha

Gold Rider

Denis Adha
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
InstaFinance-UK.com
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
61 (49.59%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (50.41%)
En iyi işlem:
922.00 USD
En kötü işlem:
-631.55 USD
Brüt kâr:
15 516.64 USD (53 448 pips)
Brüt zarar:
-12 464.89 USD (53 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (964.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 581.02 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
18.40%
Maks. mevduat yükü:
4.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
58 (47.15%)
Satış işlemleri:
65 (52.85%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
24.81 USD
Ortalama kâr:
254.37 USD
Ortalama zarar:
-201.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-925.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 104.05 USD (2)
Aylık büyüme:
65.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
432.77 USD
Maksimum:
2 549.81 USD (35.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.83% (2 549.81 USD)
Varlığa göre:
8.67% (452.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD.m 116
XAUUSD.m 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD.m 2.2K
XAUUSD.m 876
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD.m 122
XAUUSD.m 297
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +922.00 USD
En kötü işlem: -632 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +964.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -925.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold Rider EA (www.densfridel.com)
İnceleme yok
2025.11.30 11:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 05:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 05:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 04:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 20:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 04:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 03:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
