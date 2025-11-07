シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Rider
Denis Adha

Gold Rider

Denis Adha
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 37%
InstaFinance-UK.com
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
157
利益トレード:
76 (48.40%)
損失トレード:
81 (51.59%)
ベストトレード:
922.00 USD
最悪のトレード:
-631.55 USD
総利益:
18 872.23 USD (66 118 pips)
総損失:
-17 038.46 USD (69 475 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 237.36 USD)
最大連続利益:
1 581.02 USD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
11.23%
最大入金額:
4.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
85 (54.14%)
短いトレード:
72 (45.86%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
11.68 USD
平均利益:
248.32 USD
平均損失:
-210.35 USD
最大連続の負け:
8 (-925.44 USD)
最大連続損失:
-1 190.72 USD (4)
月間成長:
-11.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
432.77 USD
最大の:
2 549.81 USD (35.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.83% (2 549.81 USD)
エクイティによる:
8.67% (452.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD.m 150
XAUUSD.m 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD.m 958
XAUUSD.m 876
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD.m -3.7K
XAUUSD.m 297
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Gold Rider EA (www.densfridel.com)
