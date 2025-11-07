- 成長
トレード:
157
利益トレード:
76 (48.40%)
損失トレード:
81 (51.59%)
ベストトレード:
922.00 USD
最悪のトレード:
-631.55 USD
総利益:
18 872.23 USD (66 118 pips)
総損失:
-17 038.46 USD (69 475 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 237.36 USD)
最大連続利益:
1 581.02 USD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
11.23%
最大入金額:
4.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
85 (54.14%)
短いトレード:
72 (45.86%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
11.68 USD
平均利益:
248.32 USD
平均損失:
-210.35 USD
最大連続の負け:
8 (-925.44 USD)
最大連続損失:
-1 190.72 USD (4)
月間成長:
-11.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
432.77 USD
最大の:
2 549.81 USD (35.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.83% (2 549.81 USD)
エクイティによる:
8.67% (452.40 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +922.00 USD
最悪のトレード: -632 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 237.36 USD
最大連続損失: -925.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-UK.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Gold Rider EA (www.densfridel.com)
レビューなし
