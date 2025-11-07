- 자본
- 축소
트레이드:
165
이익 거래:
79 (47.87%)
손실 거래:
86 (52.12%)
최고의 거래:
922.00 USD
최악의 거래:
-631.55 USD
총 수익:
19 275.83 USD (67 761 pips)
총 손실:
-17 848.19 USD (71 979 pips)
연속 최대 이익:
6 (1 237.36 USD)
연속 최대 이익:
1 581.02 USD (4)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
10.17%
최대 입금량:
4.48%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
56 분
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
89 (53.94%)
숏(주식차입매도):
76 (46.06%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
8.65 USD
평균 이익:
244.00 USD
평균 손실:
-207.54 USD
연속 최대 손실:
8 (-925.44 USD)
연속 최대 손실:
-1 728.29 USD (7)
월별 성장률:
-10.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
432.77 USD
최대한의:
2 549.81 USD (35.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.83% (2 549.81 USD)
자본금별:
8.67% (452.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|158
|XAUUSD.m
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD.m
|552
|XAUUSD.m
|876
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD.m
|-4.5K
|XAUUSD.m
|297
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +922.00 USD
최악의 거래: -632 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 237.36 USD
연속 최대 손실: -925.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "InstaFinance-UK.com"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Gold Rider EA (www.densfridel.com)
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
29%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
11
100%
165
47%
10%
1.07
8.65
USD
USD
36%
1:300