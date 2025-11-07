- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
157
盈利交易:
76 (48.40%)
亏损交易:
81 (51.59%)
最好交易:
922.00 USD
最差交易:
-631.55 USD
毛利:
18 872.23 USD (66 118 pips)
毛利亏损:
-17 038.46 USD (69 475 pips)
最大连续赢利:
6 (1 237.36 USD)
最大连续盈利:
1 581.02 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
11.23%
最大入金加载:
4.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
0.72
长期交易:
85 (54.14%)
短期交易:
72 (45.86%)
利润因子:
1.11
预期回报:
11.68 USD
平均利润:
248.32 USD
平均损失:
-210.35 USD
最大连续失误:
8 (-925.44 USD)
最大连续亏损:
-1 190.72 USD (4)
每月增长:
-11.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
432.77 USD
最大值:
2 549.81 USD (35.83%)
相对跌幅:
结余:
35.83% (2 549.81 USD)
净值:
8.67% (452.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|150
|XAUUSD.m
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.m
|958
|XAUUSD.m
|876
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.m
|-3.7K
|XAUUSD.m
|297
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +922.00 USD
最差交易: -632 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 237.36 USD
最大连续亏损: -925.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-UK.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Gold Rider EA (www.densfridel.com)
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
37%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
11
100%
157
48%
11%
1.10
11.68
USD
USD
36%
1:300