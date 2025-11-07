- Прирост
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
76 (48.40%)
Убыточных трейдов:
81 (51.59%)
Лучший трейд:
922.00 USD
Худший трейд:
-631.55 USD
Общая прибыль:
18 872.23 USD (66 118 pips)
Общий убыток:
-17 038.46 USD (69 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 237.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 581.02 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
11.23%
Макс. загрузка депозита:
4.48%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
85 (54.14%)
Коротких трейдов:
72 (45.86%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
11.68 USD
Средняя прибыль:
248.32 USD
Средний убыток:
-210.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-925.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 190.72 USD (4)
Прирост в месяц:
-11.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
432.77 USD
Максимальная:
2 549.81 USD (35.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.83% (2 549.81 USD)
По эквити:
8.67% (452.40 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +922.00 USD
Худший трейд: -632 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 237.36 USD
Макс. убыток в серии: -925.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-UK.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold Rider EA (www.densfridel.com)
Нет отзывов
