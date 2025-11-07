СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Rider
Denis Adha

Gold Rider

Denis Adha
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 37%
InstaFinance-UK.com
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
76 (48.40%)
Убыточных трейдов:
81 (51.59%)
Лучший трейд:
922.00 USD
Худший трейд:
-631.55 USD
Общая прибыль:
18 872.23 USD (66 118 pips)
Общий убыток:
-17 038.46 USD (69 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 237.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 581.02 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
11.23%
Макс. загрузка депозита:
4.48%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
85 (54.14%)
Коротких трейдов:
72 (45.86%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
11.68 USD
Средняя прибыль:
248.32 USD
Средний убыток:
-210.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-925.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 190.72 USD (4)
Прирост в месяц:
-11.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
432.77 USD
Максимальная:
2 549.81 USD (35.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.83% (2 549.81 USD)
По эквити:
8.67% (452.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD.m 150
XAUUSD.m 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD.m 958
XAUUSD.m 876
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD.m -3.7K
XAUUSD.m 297
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +922.00 USD
Худший трейд: -632 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 237.36 USD
Макс. убыток в серии: -925.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-UK.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Rider EA (www.densfridel.com)
Нет отзывов
2025.12.31 08:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 11:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 10:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 11:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 05:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 05:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 04:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.