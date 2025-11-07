SegnaliSezioni
Denis Adha

Gold Rider

Denis Adha
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 61%
InstaFinance-UK.com
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
61 (49.59%)
Loss Trade:
62 (50.41%)
Best Trade:
922.00 USD
Worst Trade:
-631.55 USD
Profitto lordo:
15 516.64 USD (53 448 pips)
Perdita lorda:
-12 464.89 USD (53 029 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (964.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 581.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
18.40%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
58 (47.15%)
Short Trade:
65 (52.85%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
24.81 USD
Profitto medio:
254.37 USD
Perdita media:
-201.05 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-925.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 104.05 USD (2)
Crescita mensile:
65.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
432.77 USD
Massimale:
2 549.81 USD (35.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.83% (2 549.81 USD)
Per equità:
8.67% (452.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD.m 116
XAUUSD.m 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD.m 2.2K
XAUUSD.m 876
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD.m 122
XAUUSD.m 297
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +922.00 USD
Worst Trade: -632 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +964.30 USD
Massima perdita consecutiva: -925.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Rider EA (www.densfridel.com)
Non ci sono recensioni
2025.11.30 11:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 05:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 05:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 04:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 20:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 04:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 03:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
