Sinais / MetaTrader 4 / Gold Rider
Denis Adha

Gold Rider

Denis Adha
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 37%
InstaFinance-UK.com
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
157
Negociações com lucro:
76 (48.40%)
Negociações com perda:
81 (51.59%)
Melhor negociação:
922.00 USD
Pior negociação:
-631.55 USD
Lucro bruto:
18 872.23 USD (66 118 pips)
Perda bruta:
-17 038.46 USD (69 475 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 237.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 581.02 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
11.23%
Depósito máximo carregado:
4.48%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
85 (54.14%)
Negociações curtas:
72 (45.86%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
11.68 USD
Lucro médio:
248.32 USD
Perda média:
-210.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-925.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 190.72 USD (4)
Crescimento mensal:
-11.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
432.77 USD
Máximo:
2 549.81 USD (35.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.83% (2 549.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.67% (452.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD.m 150
XAUUSD.m 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD.m 958
XAUUSD.m 876
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD.m -3.7K
XAUUSD.m 297
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +922.00 USD
Pior negociação: -632 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 237.36 USD
Máxima perda consecutiva: -925.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-UK.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold Rider EA (www.densfridel.com)
Sem comentários
2025.12.31 08:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 11:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 10:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 11:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 05:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 05:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 04:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
