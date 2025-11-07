SignauxSections
Denis Adha

Gold Rider

Denis Adha
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 61%
InstaFinance-UK.com
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
123
Bénéfice trades:
61 (49.59%)
Perte trades:
62 (50.41%)
Meilleure transaction:
922.00 USD
Pire transaction:
-631.55 USD
Bénéfice brut:
15 516.64 USD (53 448 pips)
Perte brute:
-12 464.89 USD (53 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (964.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 581.02 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
18.40%
Charge de dépôt maximale:
4.48%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
58 (47.15%)
Courts trades:
65 (52.85%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
24.81 USD
Bénéfice moyen:
254.37 USD
Perte moyenne:
-201.05 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-925.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 104.05 USD (2)
Croissance mensuelle:
65.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
432.77 USD
Maximal:
2 549.81 USD (35.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.83% (2 549.81 USD)
Par fonds propres:
8.67% (452.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD.m 116
XAUUSD.m 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD.m 2.2K
XAUUSD.m 876
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD.m 122
XAUUSD.m 297
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +922.00 USD
Pire transaction: -632 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +964.30 USD
Perte consécutive maximale: -925.44 USD

Gold Rider EA (www.densfridel.com)
Aucun avis
2025.11.30 11:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.21 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 05:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 05:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 04:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 20:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 02:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 04:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 03:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
