Fredy Kurniawan

F123DY

Fredy Kurniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
190 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 29%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 307
Kârla kapanan işlemler:
585 (44.75%)
Zararla kapanan işlemler:
722 (55.24%)
En iyi işlem:
997.20 USD
En kötü işlem:
-923.06 USD
Brüt kâr:
190 055.49 USD (1 856 050 pips)
Brüt zarar:
-155 590.42 USD (1 522 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (10 391.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 391.15 USD (27)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.73%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.99
Alış işlemleri:
881 (67.41%)
Satış işlemleri:
426 (32.59%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
26.37 USD
Ortalama kâr:
324.88 USD
Ortalama zarar:
-215.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 185.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 998.76 USD (9)
Aylık büyüme:
44.05%
Yıllık tahmin:
534.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 494.12 USD
Maksimum:
11 544.60 USD (143.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.91% (4 987.23 USD)
Varlığa göre:
2.55% (1 513.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1126
USDJPY 78
XAUUSD.SY 21
NQ100.R 12
EURUSD 11
USDJPY.SY 10
GBPUSD 10
GBPJPY 6
GBPUSD.SY 4
AUDJPY.SY 4
NZDJPY.SY 4
AUDUSD 4
CHFJPY 3
USDCAD.SY 2
EURNZD.SY 2
AUDUSD.SY 2
GBPJPY.SY 2
EURJPY.SY 1
GBPNZD.SY 1
EURUSD.SY 1
NZDUSD.SY 1
CADJPY.SY 1
CHFJPY.SY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 38K
USDJPY -149
XAUUSD.SY -1.5K
NQ100.R -2.3K
EURUSD 118
USDJPY.SY 200
GBPUSD 355
GBPJPY 17
GBPUSD.SY -415
AUDJPY.SY -456
NZDJPY.SY -240
AUDUSD 192
CHFJPY 63
USDCAD.SY -94
EURNZD.SY 148
AUDUSD.SY -126
GBPJPY.SY 504
EURJPY.SY 194
GBPNZD.SY -151
EURUSD.SY -66
NZDUSD.SY -42
CADJPY.SY 50
CHFJPY.SY 133
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 441K
USDJPY 17K
XAUUSD.SY -15K
NQ100.R -116K
EURUSD 1.4K
USDJPY.SY 1.6K
GBPUSD 3.7K
GBPJPY -168
GBPUSD.SY -4.1K
AUDJPY.SY -6K
NZDJPY.SY -3.2K
AUDUSD 2K
CHFJPY 1.1K
USDCAD.SY -1.1K
EURNZD.SY 2.2K
AUDUSD.SY -1.2K
GBPJPY.SY 6.8K
EURJPY.SY 2.5K
GBPNZD.SY -1.1K
EURUSD.SY -641
NZDUSD.SY -403
CADJPY.SY 704
CHFJPY.SY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +997.20 USD
En kötü işlem: -923 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +10 391.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 185.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
309 daha fazla...
XAU/USD (Gold) Trader
İnceleme yok
2025.11.05 18:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 04:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1329 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 04:48
A large drawdown may occur on the account again
