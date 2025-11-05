- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 307
Kârla kapanan işlemler:
585 (44.75%)
Zararla kapanan işlemler:
722 (55.24%)
En iyi işlem:
997.20 USD
En kötü işlem:
-923.06 USD
Brüt kâr:
190 055.49 USD (1 856 050 pips)
Brüt zarar:
-155 590.42 USD (1 522 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (10 391.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 391.15 USD (27)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.73%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.99
Alış işlemleri:
881 (67.41%)
Satış işlemleri:
426 (32.59%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
26.37 USD
Ortalama kâr:
324.88 USD
Ortalama zarar:
-215.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 185.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 998.76 USD (9)
Aylık büyüme:
44.05%
Yıllık tahmin:
534.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 494.12 USD
Maksimum:
11 544.60 USD (143.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.91% (4 987.23 USD)
Varlığa göre:
2.55% (1 513.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1126
|USDJPY
|78
|XAUUSD.SY
|21
|NQ100.R
|12
|EURUSD
|11
|USDJPY.SY
|10
|GBPUSD
|10
|GBPJPY
|6
|GBPUSD.SY
|4
|AUDJPY.SY
|4
|NZDJPY.SY
|4
|AUDUSD
|4
|CHFJPY
|3
|USDCAD.SY
|2
|EURNZD.SY
|2
|AUDUSD.SY
|2
|GBPJPY.SY
|2
|EURJPY.SY
|1
|GBPNZD.SY
|1
|EURUSD.SY
|1
|NZDUSD.SY
|1
|CADJPY.SY
|1
|CHFJPY.SY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|38K
|USDJPY
|-149
|XAUUSD.SY
|-1.5K
|NQ100.R
|-2.3K
|EURUSD
|118
|USDJPY.SY
|200
|GBPUSD
|355
|GBPJPY
|17
|GBPUSD.SY
|-415
|AUDJPY.SY
|-456
|NZDJPY.SY
|-240
|AUDUSD
|192
|CHFJPY
|63
|USDCAD.SY
|-94
|EURNZD.SY
|148
|AUDUSD.SY
|-126
|GBPJPY.SY
|504
|EURJPY.SY
|194
|GBPNZD.SY
|-151
|EURUSD.SY
|-66
|NZDUSD.SY
|-42
|CADJPY.SY
|50
|CHFJPY.SY
|133
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|441K
|USDJPY
|17K
|XAUUSD.SY
|-15K
|NQ100.R
|-116K
|EURUSD
|1.4K
|USDJPY.SY
|1.6K
|GBPUSD
|3.7K
|GBPJPY
|-168
|GBPUSD.SY
|-4.1K
|AUDJPY.SY
|-6K
|NZDJPY.SY
|-3.2K
|AUDUSD
|2K
|CHFJPY
|1.1K
|USDCAD.SY
|-1.1K
|EURNZD.SY
|2.2K
|AUDUSD.SY
|-1.2K
|GBPJPY.SY
|6.8K
|EURJPY.SY
|2.5K
|GBPNZD.SY
|-1.1K
|EURUSD.SY
|-641
|NZDUSD.SY
|-403
|CADJPY.SY
|704
|CHFJPY.SY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +997.20 USD
En kötü işlem: -923 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +10 391.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 185.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
XAU/USD (Gold) Trader
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
190
0%
1 307
44%
100%
1.22
26.37
USD
USD
82%
1:50