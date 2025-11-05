SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / F123DY
Fredy Kurniawan

F123DY

Fredy Kurniawan
0 avis
Fiabilité
190 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 29%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 307
Bénéfice trades:
585 (44.75%)
Perte trades:
722 (55.24%)
Meilleure transaction:
997.20 USD
Pire transaction:
-923.06 USD
Bénéfice brut:
190 055.49 USD (1 856 050 pips)
Perte brute:
-155 590.42 USD (1 522 456 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (10 391.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 391.15 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.73%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.99
Longs trades:
881 (67.41%)
Courts trades:
426 (32.59%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
26.37 USD
Bénéfice moyen:
324.88 USD
Perte moyenne:
-215.50 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-2 185.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 998.76 USD (9)
Croissance mensuelle:
44.05%
Prévision annuelle:
534.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 494.12 USD
Maximal:
11 544.60 USD (143.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.91% (4 987.23 USD)
Par fonds propres:
2.55% (1 513.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1126
USDJPY 78
XAUUSD.SY 21
NQ100.R 12
EURUSD 11
USDJPY.SY 10
GBPUSD 10
GBPJPY 6
GBPUSD.SY 4
AUDJPY.SY 4
NZDJPY.SY 4
AUDUSD 4
CHFJPY 3
USDCAD.SY 2
EURNZD.SY 2
AUDUSD.SY 2
GBPJPY.SY 2
EURJPY.SY 1
GBPNZD.SY 1
EURUSD.SY 1
NZDUSD.SY 1
CADJPY.SY 1
CHFJPY.SY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 38K
USDJPY -149
XAUUSD.SY -1.5K
NQ100.R -2.3K
EURUSD 118
USDJPY.SY 200
GBPUSD 355
GBPJPY 17
GBPUSD.SY -415
AUDJPY.SY -456
NZDJPY.SY -240
AUDUSD 192
CHFJPY 63
USDCAD.SY -94
EURNZD.SY 148
AUDUSD.SY -126
GBPJPY.SY 504
EURJPY.SY 194
GBPNZD.SY -151
EURUSD.SY -66
NZDUSD.SY -42
CADJPY.SY 50
CHFJPY.SY 133
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 441K
USDJPY 17K
XAUUSD.SY -15K
NQ100.R -116K
EURUSD 1.4K
USDJPY.SY 1.6K
GBPUSD 3.7K
GBPJPY -168
GBPUSD.SY -4.1K
AUDJPY.SY -6K
NZDJPY.SY -3.2K
AUDUSD 2K
CHFJPY 1.1K
USDCAD.SY -1.1K
EURNZD.SY 2.2K
AUDUSD.SY -1.2K
GBPJPY.SY 6.8K
EURJPY.SY 2.5K
GBPNZD.SY -1.1K
EURUSD.SY -641
NZDUSD.SY -403
CADJPY.SY 704
CHFJPY.SY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +997.20 USD
Pire transaction: -923 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +10 391.15 USD
Perte consécutive maximale: -2 185.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
309 plus...
XAU/USD (Gold) Trader
Aucun avis
2025.11.05 18:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 04:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1329 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 04:48
A large drawdown may occur on the account again
Copier

