Wilson Rodrigues

EURUSD 1K

Wilson Rodrigues
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 57%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
621
Kârla kapanan işlemler:
477 (76.81%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (23.19%)
En iyi işlem:
17.95 USD
En kötü işlem:
-13.97 USD
Brüt kâr:
952.49 USD (15 322 848 pips)
Brüt zarar:
-383.59 USD (37 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (25.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.12 USD (21)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
40.72
Alış işlemleri:
289 (46.54%)
Satış işlemleri:
332 (53.46%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.97 USD (1)
Aylık büyüme:
5.35%
Yıllık tahmin:
64.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.15 USD
Maksimum:
13.97 USD (1.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.17% (13.97 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 357
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 382
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -5.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Trading no par EURUSD, sugestão mínimo de U$1.000,00
İnceleme yok
