- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
621
Kârla kapanan işlemler:
477 (76.81%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (23.19%)
En iyi işlem:
17.95 USD
En kötü işlem:
-13.97 USD
Brüt kâr:
952.49 USD (15 322 848 pips)
Brüt zarar:
-383.59 USD (37 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (25.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.12 USD (21)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
40.72
Alış işlemleri:
289 (46.54%)
Satış işlemleri:
332 (53.46%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.97 USD (1)
Aylık büyüme:
5.35%
Yıllık tahmin:
64.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.15 USD
Maksimum:
13.97 USD (1.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.17% (13.97 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|382
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-5.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.95 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
GSTrade-Live
|0.00 × 1
Trading no par EURUSD, sugestão mínimo de U$1.000,00
