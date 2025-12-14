SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EURUSD 1K
Wilson Rodrigues

EURUSD 1K

Wilson Rodrigues
1 comentário
Confiabilidade
35 semanas
3 / 20K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 77%
FBS-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
740
Negociações com lucro:
564 (76.21%)
Negociações com perda:
176 (23.78%)
Melhor negociação:
24.04 USD
Pior negociação:
-22.22 USD
Lucro bruto:
1 285.13 USD (17 414 155 pips)
Perda bruta:
-586.05 USD (54 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (25.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.39 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
72.77%
Depósito máximo carregado:
6.46%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
19.77
Negociações longas:
348 (47.03%)
Negociações curtas:
392 (52.97%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
2.28 USD
Perda média:
-3.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.43 USD (3)
Crescimento mensal:
7.12%
Previsão anual:
86.40%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.15 USD
Máximo:
35.36 USD (2.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.31% (35.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.02% (137.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 440
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 480
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.04 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +25.12 USD
Máxima perda consecutiva: -25.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
212 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Obrigado por escolher me seguir.

Buscando Profit de 5% a 10% ao mês operando normalmente EURUSD.

O saldo mínimo é de 1000 USD e a alavancagem MÁXIMA 500.

Por favor, esteja ciente de que os ganhos não são garantidos, Forex é um mercado de alto risco.

Recomendo periodicamente fazer saques de seus lucros.



Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade.

Negociar no mercado de Forex e em outros mercados financeiros envolve riscos elevados e pode não ser adequado para todos os perfis de investidor. Ao utilizar serviços ou adquirir sinais de trade oferecidos aqui, você declara estar ciente e de acordo com os seguintes pontos:

  1. Risco de Perda – O desempenho passado de qualquer trader, estratégia ou sinal não garante resultados futuros. O mercado é dinâmico e sujeito a variações econômicas, políticas e técnicas que podem impactar diretamente seus investimentos.
  2. Responsabilidade Exclusiva – Todas as operações realizadas com base em sinais, estratégias ou operações copiadas são de sua inteira responsabilidade. Não me responsabilizo por perdas financeiras, diretas ou indiretas, decorrentes do uso das informações fornecidas.
  3. Alavancagem e Risco Ampliado – O uso de alavancagem pode aumentar significativamente tanto os ganhos quanto as perdas, podendo resultar na perda total do capital investido.

Ao prosseguir com o uso dos serviços de copy trading ou sinais de trade, você confirma que compreende e aceita todos os riscos envolvidos, assumindo total responsabilidade por suas decisões e resultados.






Classificação Média:
theaiad
111
theaiad 2025.12.14 06:15  (modificado 2025.12.14 07:36) 
 

High floating losses hidden behind small wins

The signals show consistent profit, but the strategy is dangerous.

It relies on averaging down and hedging on EUR/USD without closing losing trades. While the realized profit looks good, the floating loss is huge and far exceeds the gains.

Not Recommend at all

Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EURUSD 1K
30 USD por mês
77%
3
20K
USD
1.1K
USD
35
97%
740
76%
73%
2.19
0.94
USD
13%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.