- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
621
Profit Trade:
477 (76.81%)
Loss Trade:
144 (23.19%)
Best Trade:
17.95 USD
Worst Trade:
-13.97 USD
Profitto lordo:
952.49 USD (15 322 848 pips)
Perdita lorda:
-383.59 USD (37 634 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (25.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.12 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
40.72
Long Trade:
289 (46.54%)
Short Trade:
332 (53.46%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.97 USD (1)
Crescita mensile:
5.35%
Previsione annuale:
64.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.15 USD
Massimale:
13.97 USD (1.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.17% (13.97 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|382
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-5.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.95 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.12 USD
Massima perdita consecutiva: -13.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
GSTrade-Live
|0.00 × 1
Trading no par EURUSD, sugestão mínimo de U$1.000,00
