Wilson Rodrigues

EURUSD 1K

Wilson Rodrigues
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 57%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
621
Profit Trade:
477 (76.81%)
Loss Trade:
144 (23.19%)
Best Trade:
17.95 USD
Worst Trade:
-13.97 USD
Profitto lordo:
952.49 USD (15 322 848 pips)
Perdita lorda:
-383.59 USD (37 634 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (25.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.12 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
40.72
Long Trade:
289 (46.54%)
Short Trade:
332 (53.46%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.97 USD (1)
Crescita mensile:
5.35%
Previsione annuale:
64.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.15 USD
Massimale:
13.97 USD (1.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.17% (13.97 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 357
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 382
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -5.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.95 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.12 USD
Massima perdita consecutiva: -13.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
GSTrade-Live
0.00 × 1
210 più
Trading no par EURUSD, sugestão mínimo de U$1.000,00
