- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
En iyi işlem:
13.17 USD
En kötü işlem:
-38.73 USD
Brüt kâr:
13.17 USD (584 pips)
Brüt zarar:
-75.29 USD (5 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (13.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.17 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.58
Alım-satım etkinliği:
33.72%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
0.17
Beklenen getiri:
-7.77 USD
Ortalama kâr:
13.17 USD
Ortalama zarar:
-10.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-75.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.10 USD (7)
Aylık büyüme:
-6.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.12 USD
Maksimum:
75.25 USD (7.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.42% (75.25 USD)
Varlığa göre:
3.78% (37.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURNZD
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-7
|CHFJPY
|-15
|EURGBP
|-15
|EURNZD
|13
|XAUUSD
|-39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-608
|CHFJPY
|-1.1K
|EURGBP
|-330
|EURNZD
|584
|XAUUSD
|-3.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.17 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +13.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
938
USD
USD
1
0%
8
12%
34%
0.17
-7.77
USD
USD
7%
1:500