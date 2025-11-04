SignaleKategorien
Muhammad Misbakhul Ashaq

Mixx

Muhammad Misbakhul Ashaq
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -29%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
124
Gewinntrades:
56 (45.16%)
Verlusttrades:
68 (54.84%)
Bester Trade:
44.01 USD
Schlechtester Trade:
-38.73 USD
Bruttoprofit:
444.06 USD (31 802 pips)
Bruttoverlust:
-732.24 USD (53 090 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (83.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.16 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.20
Trading-Aktivität:
78.78%
Max deposit load:
5.69%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.80
Long-Positionen:
100 (80.65%)
Short-Positionen:
24 (19.35%)
Profit-Faktor:
0.61
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-210.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.23 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-25.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
288.18 USD
Maximaler:
359.64 USD (33.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.56% (359.71 USD)
Kapital:
3.78% (37.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 19
XAUUSD 18
EURGBP 16
EURJPY 16
EURUSD 16
GBPUSD 13
CHFJPY 9
EURNZD 3
USDCAD 3
CADJPY 3
AUDJPY 3
NZDJPY 3
USDJPY 1
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 57
XAUUSD -254
EURGBP -101
EURJPY 26
EURUSD -48
GBPUSD 1
CHFJPY -28
EURNZD 23
USDCAD 3
CADJPY 12
AUDJPY 26
NZDJPY -1
USDJPY 15
USDCHF -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 5K
XAUUSD -25K
EURGBP -2.4K
EURJPY 2.5K
EURUSD -2.4K
GBPUSD 497
CHFJPY -2.2K
EURNZD 1.7K
USDCAD -291
CADJPY 489
AUDJPY 1.4K
NZDJPY -453
USDJPY 572
USDCHF -229
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.01 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +83.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
Keine Bewertungen
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
