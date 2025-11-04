- Wachstum
Trades insgesamt:
124
Gewinntrades:
56 (45.16%)
Verlusttrades:
68 (54.84%)
Bester Trade:
44.01 USD
Schlechtester Trade:
-38.73 USD
Bruttoprofit:
444.06 USD (31 802 pips)
Bruttoverlust:
-732.24 USD (53 090 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (83.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.16 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.20
Trading-Aktivität:
78.78%
Max deposit load:
5.69%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.80
Long-Positionen:
100 (80.65%)
Short-Positionen:
24 (19.35%)
Profit-Faktor:
0.61
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-210.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.23 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-25.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
288.18 USD
Maximaler:
359.64 USD (33.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.56% (359.71 USD)
Kapital:
3.78% (37.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|19
|XAUUSD
|18
|EURGBP
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|9
|EURNZD
|3
|USDCAD
|3
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|3
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|57
|XAUUSD
|-254
|EURGBP
|-101
|EURJPY
|26
|EURUSD
|-48
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|-28
|EURNZD
|23
|USDCAD
|3
|CADJPY
|12
|AUDJPY
|26
|NZDJPY
|-1
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-17
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|5K
|XAUUSD
|-25K
|EURGBP
|-2.4K
|EURJPY
|2.5K
|EURUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|497
|CHFJPY
|-2.2K
|EURNZD
|1.7K
|USDCAD
|-291
|CADJPY
|489
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|-453
|USDJPY
|572
|USDCHF
|-229
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +44.01 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +83.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
Keine Bewertungen
