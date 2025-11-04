- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
122
利益トレード:
56 (45.90%)
損失トレード:
66 (54.10%)
ベストトレード:
44.01 USD
最悪のトレード:
-38.73 USD
総利益:
444.06 USD (31 802 pips)
総損失:
-687.62 USD (49 466 pips)
最大連続の勝ち:
10 (83.16 USD)
最大連続利益:
83.16 USD (10)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
78.78%
最大入金額:
5.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.77
長いトレード:
98 (80.33%)
短いトレード:
24 (19.67%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-2.00 USD
平均利益:
7.93 USD
平均損失:
-10.42 USD
最大連続の負け:
11 (-165.61 USD)
最大連続損失:
-165.61 USD (11)
月間成長:
-24.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
243.56 USD
最大の:
315.02 USD (29.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.39% (315.03 USD)
エクイティによる:
3.78% (37.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|19
|XAUUSD
|17
|EURGBP
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|9
|EURNZD
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|57
|XAUUSD
|-222
|EURGBP
|-101
|EURJPY
|26
|EURUSD
|-48
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|-28
|EURNZD
|23
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|26
|NZDJPY
|-1
|CADJPY
|25
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|5K
|XAUUSD
|-22K
|EURGBP
|-2.4K
|EURJPY
|2.5K
|EURUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|497
|CHFJPY
|-2.2K
|EURNZD
|1.7K
|USDCAD
|-291
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|-453
|CADJPY
|868
|USDJPY
|572
|USDCHF
|-229
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.01 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +83.16 USD
最大連続損失: -165.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
