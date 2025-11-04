- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
122
Transacciones Rentables:
56 (45.90%)
Transacciones Irrentables:
66 (54.10%)
Mejor transacción:
44.01 USD
Peor transacción:
-38.73 USD
Beneficio Bruto:
444.06 USD (31 802 pips)
Pérdidas Brutas:
-687.62 USD (49 466 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (83.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.16 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
78.78%
Carga máxima del depósito:
5.69%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.77
Transacciones Largas:
98 (80.33%)
Transacciones Cortas:
24 (19.67%)
Factor de Beneficio:
0.65
Beneficio Esperado:
-2.00 USD
Beneficio medio:
7.93 USD
Pérdidas medias:
-10.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-165.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-165.61 USD (11)
Crecimiento al mes:
-24.42%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
243.56 USD
Máxima:
315.02 USD (29.39%)
Reducción relativa:
De balance:
29.39% (315.03 USD)
De fondos:
3.78% (37.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|19
|XAUUSD
|17
|EURGBP
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|9
|EURNZD
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|57
|XAUUSD
|-222
|EURGBP
|-101
|EURJPY
|26
|EURUSD
|-48
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|-28
|EURNZD
|23
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|26
|NZDJPY
|-1
|CADJPY
|25
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|5K
|XAUUSD
|-22K
|EURGBP
|-2.4K
|EURJPY
|2.5K
|EURUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|497
|CHFJPY
|-2.2K
|EURNZD
|1.7K
|USDCAD
|-291
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|-453
|CADJPY
|868
|USDJPY
|572
|USDCHF
|-229
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +44.01 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +83.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -165.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-24%
0
0
USD
USD
757
USD
USD
8
0%
122
45%
79%
0.64
-2.00
USD
USD
29%
1:500