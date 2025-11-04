SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mixx
Muhammad Misbakhul Ashaq

Mixx

Muhammad Misbakhul Ashaq
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -24%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
122
Transacciones Rentables:
56 (45.90%)
Transacciones Irrentables:
66 (54.10%)
Mejor transacción:
44.01 USD
Peor transacción:
-38.73 USD
Beneficio Bruto:
444.06 USD (31 802 pips)
Pérdidas Brutas:
-687.62 USD (49 466 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (83.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.16 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
78.78%
Carga máxima del depósito:
5.69%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.77
Transacciones Largas:
98 (80.33%)
Transacciones Cortas:
24 (19.67%)
Factor de Beneficio:
0.65
Beneficio Esperado:
-2.00 USD
Beneficio medio:
7.93 USD
Pérdidas medias:
-10.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-165.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-165.61 USD (11)
Crecimiento al mes:
-24.42%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
243.56 USD
Máxima:
315.02 USD (29.39%)
Reducción relativa:
De balance:
29.39% (315.03 USD)
De fondos:
3.78% (37.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 19
XAUUSD 17
EURGBP 16
EURJPY 16
EURUSD 16
GBPUSD 13
CHFJPY 9
EURNZD 3
USDCAD 3
AUDJPY 3
NZDJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 1
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 57
XAUUSD -222
EURGBP -101
EURJPY 26
EURUSD -48
GBPUSD 1
CHFJPY -28
EURNZD 23
USDCAD 3
AUDJPY 26
NZDJPY -1
CADJPY 25
USDJPY 15
USDCHF -17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 5K
XAUUSD -22K
EURGBP -2.4K
EURJPY 2.5K
EURUSD -2.4K
GBPUSD 497
CHFJPY -2.2K
EURNZD 1.7K
USDCAD -291
AUDJPY 1.4K
NZDJPY -453
CADJPY 868
USDJPY 572
USDCHF -229
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.01 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +83.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -165.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
No hay comentarios
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mixx
30 USD al mes
-24%
0
0
USD
757
USD
8
0%
122
45%
79%
0.64
-2.00
USD
29%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.