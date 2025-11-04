SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mixx
Muhammad Misbakhul Ashaq

Mixx

Muhammad Misbakhul Ashaq
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
13.17 USD
Worst Trade:
-38.73 USD
Profitto lordo:
13.17 USD (584 pips)
Perdita lorda:
-75.29 USD (5 935 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (13.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.17 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.58
Attività di trading:
33.72%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.17
Profitto previsto:
-7.77 USD
Profitto medio:
13.17 USD
Perdita media:
-10.76 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-75.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.10 USD (7)
Crescita mensile:
-6.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.12 USD
Massimale:
75.25 USD (7.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.42% (75.25 USD)
Per equità:
3.78% (37.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 2
CHFJPY 2
EURGBP 2
EURNZD 1
XAUUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -7
CHFJPY -15
EURGBP -15
EURNZD 13
XAUUSD -39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -608
CHFJPY -1.1K
EURGBP -330
EURNZD 584
XAUUSD -3.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.17 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +13.17 USD
Massima perdita consecutiva: -75.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
Non ci sono recensioni
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mixx
30USD al mese
-6%
0
0
USD
938
USD
1
0%
8
12%
34%
0.17
-7.77
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.