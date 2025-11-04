- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
13.17 USD
Worst Trade:
-38.73 USD
Profitto lordo:
13.17 USD (584 pips)
Perdita lorda:
-75.29 USD (5 935 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (13.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.17 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.58
Attività di trading:
33.72%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.17
Profitto previsto:
-7.77 USD
Profitto medio:
13.17 USD
Perdita media:
-10.76 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-75.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.10 USD (7)
Crescita mensile:
-6.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.12 USD
Massimale:
75.25 USD (7.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.42% (75.25 USD)
Per equità:
3.78% (37.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURNZD
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-7
|CHFJPY
|-15
|EURGBP
|-15
|EURNZD
|13
|XAUUSD
|-39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-608
|CHFJPY
|-1.1K
|EURGBP
|-330
|EURNZD
|584
|XAUUSD
|-3.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.17 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +13.17 USD
Massima perdita consecutiva: -75.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
938
USD
USD
1
0%
8
12%
34%
0.17
-7.77
USD
USD
7%
1:500