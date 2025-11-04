시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Mixx
Muhammad Misbakhul Ashaq

Mixx

Muhammad Misbakhul Ashaq
0 리뷰
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -30%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
132
이익 거래:
60 (45.45%)
손실 거래:
72 (54.55%)
최고의 거래:
44.01 USD
최악의 거래:
-38.73 USD
총 수익:
458.14 USD (32 271 pips)
총 손실:
-757.24 USD (54 166 pips)
연속 최대 이익:
10 (83.16 USD)
연속 최대 이익:
83.16 USD (10)
샤프 비율:
-0.20
거래 활동:
81.46%
최대 입금량:
5.69%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.78
롱(주식매수):
104 (78.79%)
숏(주식차입매도):
28 (21.21%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-2.27 USD
평균 이익:
7.64 USD
평균 손실:
-10.52 USD
연속 최대 손실:
15 (-223.99 USD)
연속 최대 손실:
-223.99 USD (15)
월별 성장률:
-23.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
312.63 USD
최대한의:
384.09 USD (35.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.84% (384.18 USD)
자본금별:
3.78% (37.48 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURGBP 20
GBPJPY 19
XAUUSD 18
EURUSD 17
EURJPY 16
GBPUSD 16
CHFJPY 9
EURNZD 3
USDCAD 3
CADJPY 3
AUDJPY 3
NZDJPY 3
USDJPY 1
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURGBP -103
GBPJPY 57
XAUUSD -254
EURUSD -46
EURJPY 26
GBPUSD -10
CHFJPY -28
EURNZD 23
USDCAD 3
CADJPY 12
AUDJPY 26
NZDJPY -1
USDJPY 15
USDCHF -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURGBP -2.4K
GBPJPY 5K
XAUUSD -25K
EURUSD -2.3K
EURJPY 2.5K
GBPUSD -218
CHFJPY -2.2K
EURNZD 1.7K
USDCAD -291
CADJPY 489
AUDJPY 1.4K
NZDJPY -453
USDJPY 572
USDCHF -229
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +44.01 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +83.16 USD
연속 최대 손실: -223.99 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinexBisnisSolusi-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Mixx
월별 30 USD
-30%
0
0
USD
701
USD
9
0%
132
45%
81%
0.60
-2.27
USD
36%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.