트레이드:
132
이익 거래:
60 (45.45%)
손실 거래:
72 (54.55%)
최고의 거래:
44.01 USD
최악의 거래:
-38.73 USD
총 수익:
458.14 USD (32 271 pips)
총 손실:
-757.24 USD (54 166 pips)
연속 최대 이익:
10 (83.16 USD)
연속 최대 이익:
83.16 USD (10)
샤프 비율:
-0.20
거래 활동:
81.46%
최대 입금량:
5.69%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.78
롱(주식매수):
104 (78.79%)
숏(주식차입매도):
28 (21.21%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-2.27 USD
평균 이익:
7.64 USD
평균 손실:
-10.52 USD
연속 최대 손실:
15 (-223.99 USD)
연속 최대 손실:
-223.99 USD (15)
월별 성장률:
-23.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
312.63 USD
최대한의:
384.09 USD (35.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.84% (384.18 USD)
자본금별:
3.78% (37.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|20
|GBPJPY
|19
|XAUUSD
|18
|EURUSD
|17
|EURJPY
|16
|GBPUSD
|16
|CHFJPY
|9
|EURNZD
|3
|USDCAD
|3
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|3
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|-103
|GBPJPY
|57
|XAUUSD
|-254
|EURUSD
|-46
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|-10
|CHFJPY
|-28
|EURNZD
|23
|USDCAD
|3
|CADJPY
|12
|AUDJPY
|26
|NZDJPY
|-1
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|-2.4K
|GBPJPY
|5K
|XAUUSD
|-25K
|EURUSD
|-2.3K
|EURJPY
|2.5K
|GBPUSD
|-218
|CHFJPY
|-2.2K
|EURNZD
|1.7K
|USDCAD
|-291
|CADJPY
|489
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|-453
|USDJPY
|572
|USDCHF
|-229
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
최고의 거래: +44.01 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +83.16 USD
연속 최대 손실: -223.99 USD
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
리뷰 없음
