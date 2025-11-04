SinaisSeções
Muhammad Misbakhul Ashaq

Mixx

Muhammad Misbakhul Ashaq
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -24%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
122
Negociações com lucro:
56 (45.90%)
Negociações com perda:
66 (54.10%)
Melhor negociação:
44.01 USD
Pior negociação:
-38.73 USD
Lucro bruto:
444.06 USD (31 802 pips)
Perda bruta:
-687.62 USD (49 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (83.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.16 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
78.78%
Depósito máximo carregado:
5.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.77
Negociações longas:
98 (80.33%)
Negociações curtas:
24 (19.67%)
Fator de lucro:
0.65
Valor esperado:
-2.00 USD
Lucro médio:
7.93 USD
Perda média:
-10.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-165.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-165.61 USD (11)
Crescimento mensal:
-24.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
243.56 USD
Máximo:
315.02 USD (29.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.39% (315.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.78% (37.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 19
XAUUSD 17
EURGBP 16
EURJPY 16
EURUSD 16
GBPUSD 13
CHFJPY 9
EURNZD 3
USDCAD 3
AUDJPY 3
NZDJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 1
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 57
XAUUSD -222
EURGBP -101
EURJPY 26
EURUSD -48
GBPUSD 1
CHFJPY -28
EURNZD 23
USDCAD 3
AUDJPY 26
NZDJPY -1
CADJPY 25
USDJPY 15
USDCHF -17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 5K
XAUUSD -22K
EURGBP -2.4K
EURJPY 2.5K
EURUSD -2.4K
GBPUSD 497
CHFJPY -2.2K
EURNZD 1.7K
USDCAD -291
AUDJPY 1.4K
NZDJPY -453
CADJPY 868
USDJPY 572
USDCHF -229
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.01 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +83.16 USD
Máxima perda consecutiva: -165.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
