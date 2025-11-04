- Crescimento
Negociações:
122
Negociações com lucro:
56 (45.90%)
Negociações com perda:
66 (54.10%)
Melhor negociação:
44.01 USD
Pior negociação:
-38.73 USD
Lucro bruto:
444.06 USD (31 802 pips)
Perda bruta:
-687.62 USD (49 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (83.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.16 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
78.78%
Depósito máximo carregado:
5.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.77
Negociações longas:
98 (80.33%)
Negociações curtas:
24 (19.67%)
Fator de lucro:
0.65
Valor esperado:
-2.00 USD
Lucro médio:
7.93 USD
Perda média:
-10.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-165.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-165.61 USD (11)
Crescimento mensal:
-24.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
243.56 USD
Máximo:
315.02 USD (29.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.39% (315.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.78% (37.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|19
|XAUUSD
|17
|EURGBP
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|9
|EURNZD
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|57
|XAUUSD
|-222
|EURGBP
|-101
|EURJPY
|26
|EURUSD
|-48
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|-28
|EURNZD
|23
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|26
|NZDJPY
|-1
|CADJPY
|25
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|5K
|XAUUSD
|-22K
|EURGBP
|-2.4K
|EURJPY
|2.5K
|EURUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|497
|CHFJPY
|-2.2K
|EURNZD
|1.7K
|USDCAD
|-291
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|-453
|CADJPY
|868
|USDJPY
|572
|USDCHF
|-229
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
Sem comentários
