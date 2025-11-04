- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
56 (48.69%)
Убыточных трейдов:
59 (51.30%)
Лучший трейд:
44.01 USD
Худший трейд:
-38.73 USD
Общая прибыль:
444.06 USD (31 802 pips)
Общий убыток:
-585.49 USD (41 726 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (83.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.16 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
77.71%
Макс. загрузка депозита:
4.71%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.66
Длинных трейдов:
93 (80.87%)
Коротких трейдов:
22 (19.13%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-1.23 USD
Средняя прибыль:
7.93 USD
Средний убыток:
-9.92 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-75.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.77 USD (6)
Прирост в месяц:
-16.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
141.43 USD
Максимальная:
212.89 USD (19.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.86% (212.92 USD)
По эквити:
3.78% (37.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|19
|EURJPY
|16
|EURUSD
|16
|XAUUSD
|15
|EURGBP
|14
|GBPUSD
|11
|CHFJPY
|8
|EURNZD
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|57
|EURJPY
|26
|EURUSD
|-48
|XAUUSD
|-162
|EURGBP
|-80
|GBPUSD
|16
|CHFJPY
|-21
|EURNZD
|23
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|26
|NZDJPY
|-1
|CADJPY
|25
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|5K
|EURJPY
|2.5K
|EURUSD
|-2.4K
|XAUUSD
|-16K
|EURGBP
|-1.9K
|GBPUSD
|1.2K
|CHFJPY
|-1.7K
|EURNZD
|1.7K
|USDCAD
|-291
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|-453
|CADJPY
|868
|USDJPY
|572
|USDCHF
|-229
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.01 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +83.16 USD
Макс. убыток в серии: -75.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
859
USD
USD
8
0%
115
48%
78%
0.75
-1.23
USD
USD
20%
1:500