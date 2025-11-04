СигналыРазделы
Muhammad Misbakhul Ashaq

Mixx

Muhammad Misbakhul Ashaq
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
56 (48.69%)
Убыточных трейдов:
59 (51.30%)
Лучший трейд:
44.01 USD
Худший трейд:
-38.73 USD
Общая прибыль:
444.06 USD (31 802 pips)
Общий убыток:
-585.49 USD (41 726 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (83.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.16 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
77.71%
Макс. загрузка депозита:
4.71%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.66
Длинных трейдов:
93 (80.87%)
Коротких трейдов:
22 (19.13%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-1.23 USD
Средняя прибыль:
7.93 USD
Средний убыток:
-9.92 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-75.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.77 USD (6)
Прирост в месяц:
-16.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
141.43 USD
Максимальная:
212.89 USD (19.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.86% (212.92 USD)
По эквити:
3.78% (37.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 19
EURJPY 16
EURUSD 16
XAUUSD 15
EURGBP 14
GBPUSD 11
CHFJPY 8
EURNZD 3
USDCAD 3
AUDJPY 3
NZDJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 1
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 57
EURJPY 26
EURUSD -48
XAUUSD -162
EURGBP -80
GBPUSD 16
CHFJPY -21
EURNZD 23
USDCAD 3
AUDJPY 26
NZDJPY -1
CADJPY 25
USDJPY 15
USDCHF -17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 5K
EURJPY 2.5K
EURUSD -2.4K
XAUUSD -16K
EURGBP -1.9K
GBPUSD 1.2K
CHFJPY -1.7K
EURNZD 1.7K
USDCAD -291
AUDJPY 1.4K
NZDJPY -453
CADJPY 868
USDJPY 572
USDCHF -229
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.01 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +83.16 USD
Макс. убыток в серии: -75.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
Нет отзывов
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 05:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
