交易:
122
盈利交易:
56 (45.90%)
亏损交易:
66 (54.10%)
最好交易:
44.01 USD
最差交易:
-38.73 USD
毛利:
444.06 USD (31 802 pips)
毛利亏损:
-687.56 USD (49 466 pips)
最大连续赢利:
10 (83.16 USD)
最大连续盈利:
83.16 USD (10)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
78.78%
最大入金加载:
5.69%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.77
长期交易:
98 (80.33%)
短期交易:
24 (19.67%)
利润因子:
0.65
预期回报:
-2.00 USD
平均利润:
7.93 USD
平均损失:
-10.42 USD
最大连续失误:
11 (-165.61 USD)
最大连续亏损:
-165.61 USD (11)
每月增长:
-25.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
243.50 USD
最大值:
314.96 USD (29.38%)
相对跌幅:
结余:
29.39% (315.03 USD)
净值:
3.78% (37.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|19
|XAUUSD
|17
|EURGBP
|16
|EURJPY
|16
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|13
|CHFJPY
|9
|EURNZD
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|57
|XAUUSD
|-222
|EURGBP
|-101
|EURJPY
|26
|EURUSD
|-48
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|-28
|EURNZD
|23
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|26
|NZDJPY
|-1
|CADJPY
|25
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|5K
|XAUUSD
|-22K
|EURGBP
|-2.4K
|EURJPY
|2.5K
|EURUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|497
|CHFJPY
|-2.2K
|EURNZD
|1.7K
|USDCAD
|-291
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|-453
|CADJPY
|868
|USDJPY
|572
|USDCHF
|-229
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Slow but sure, 1:1 RR, Risk 1.5% per trade
