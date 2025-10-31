- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
14.55 USD
En kötü işlem:
-1.34 USD
Brüt kâr:
16.13 USD (562 pips)
Brüt zarar:
-2.04 USD (69 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (16.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.13 USD (3)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.65%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
9.09
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
7.91
Beklenen getiri:
3.52 USD
Ortalama kâr:
5.38 USD
Ortalama zarar:
-2.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.34 USD (1)
Aylık büyüme:
5.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
1.55 USD (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.58% (1.55 USD)
Varlığa göre:
0.15% (0.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|14
|USDJPY
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|272
|GBPUSD
|290
|USDJPY
|-69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.55 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 743
|
Exness-MT5Real3
|0.59 × 426
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.02 × 259
|
XMGlobal-MT5 4
|5.07 × 30
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
264
USD
USD
1
0%
4
75%
100%
7.90
3.52
USD
USD
1%
1:500