SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Price Action Pro
Saju Manir

Price Action Pro

Saju Manir
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -10%
Exness-MT5Real7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
29 (41.42%)
Negociações com perda:
41 (58.57%)
Melhor negociação:
19.30 USD
Pior negociação:
-19.60 USD
Lucro bruto:
209.88 USD (244 217 pips)
Perda bruta:
-241.28 USD (121 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (59.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59.02 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
13.03%
Depósito máximo carregado:
37.90%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.25
Negociações longas:
40 (57.14%)
Negociações curtas:
30 (42.86%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.45 USD
Lucro médio:
7.24 USD
Perda média:
-5.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-23.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.35 USD (8)
Crescimento mensal:
-12.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.70 USD
Máximo:
124.78 USD (38.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.84% (121.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.02% (51.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 11
BTCUSD 8
EURAUD 8
USDCAD 6
USDCHF 5
GBPUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 4
US30 4
CADJPY 4
GBPJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
USDJPY 1
USTEC 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -5
BTCUSD 24
EURAUD -22
USDCAD -15
USDCHF 9
GBPUSD 32
GBPAUD -13
XAUUSD -5
US30 8
CADJPY -24
GBPJPY 1
AUDUSD -5
XAGUSD -23
NZDUSD -4
EURGBP 13
USDJPY -2
USTEC 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -19
BTCUSD 128K
EURAUD -635
USDCAD -182
USDCHF -28
GBPUSD 742
GBPAUD -327
XAUUSD -4.4K
US30 471
CADJPY -711
GBPJPY 272
AUDUSD -111
XAGUSD -465
NZDUSD -143
EURGBP 220
USDJPY -69
USTEC 531
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.30 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +59.02 USD
Máxima perda consecutiva: -23.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real7
0.91 × 1483
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
2.38 × 8
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real3
4.05 × 906
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.11 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Price Action Pro
30 USD por mês
-10%
0
0
USD
255
USD
8
0%
70
41%
13%
0.86
-0.45
USD
34%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.