- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
29 (41.42%)
Negociações com perda:
41 (58.57%)
Melhor negociação:
19.30 USD
Pior negociação:
-19.60 USD
Lucro bruto:
209.88 USD (244 217 pips)
Perda bruta:
-241.28 USD (121 290 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (59.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59.02 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
13.03%
Depósito máximo carregado:
37.90%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.25
Negociações longas:
40 (57.14%)
Negociações curtas:
30 (42.86%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.45 USD
Lucro médio:
7.24 USD
Perda média:
-5.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-23.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.35 USD (8)
Crescimento mensal:
-12.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.70 USD
Máximo:
124.78 USD (38.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.84% (121.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.02% (51.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|8
|EURAUD
|8
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|4
|US30
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|USTEC
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-5
|BTCUSD
|24
|EURAUD
|-22
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|32
|GBPAUD
|-13
|XAUUSD
|-5
|US30
|8
|CADJPY
|-24
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|-5
|XAGUSD
|-23
|NZDUSD
|-4
|EURGBP
|13
|USDJPY
|-2
|USTEC
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-19
|BTCUSD
|128K
|EURAUD
|-635
|USDCAD
|-182
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|742
|GBPAUD
|-327
|XAUUSD
|-4.4K
|US30
|471
|CADJPY
|-711
|GBPJPY
|272
|AUDUSD
|-111
|XAGUSD
|-465
|NZDUSD
|-143
|EURGBP
|220
|USDJPY
|-69
|USTEC
|531
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.30 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +59.02 USD
Máxima perda consecutiva: -23.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|0.91 × 1483
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real3
|4.05 × 906
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-10%
0
0
USD
USD
255
USD
USD
8
0%
70
41%
13%
0.86
-0.45
USD
USD
34%
1:500