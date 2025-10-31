- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
29 (41.42%)
亏损交易:
41 (58.57%)
最好交易:
19.30 USD
最差交易:
-19.60 USD
毛利:
209.88 USD (244 217 pips)
毛利亏损:
-241.28 USD (121 290 pips)
最大连续赢利:
8 (59.02 USD)
最大连续盈利:
59.02 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
11.76%
最大入金加载:
37.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
40 (57.14%)
短期交易:
30 (42.86%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.45 USD
平均利润:
7.24 USD
平均损失:
-5.88 USD
最大连续失误:
9 (-23.64 USD)
最大连续亏损:
-53.35 USD (8)
每月增长:
-12.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
50.70 USD
最大值:
124.78 USD (38.50%)
相对跌幅:
结余:
33.84% (121.98 USD)
净值:
18.02% (51.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|8
|EURAUD
|8
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|4
|US30
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|USTEC
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-5
|BTCUSD
|24
|EURAUD
|-22
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|32
|GBPAUD
|-13
|XAUUSD
|-5
|US30
|8
|CADJPY
|-24
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|-5
|XAGUSD
|-23
|NZDUSD
|-4
|EURGBP
|13
|USDJPY
|-2
|USTEC
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-19
|BTCUSD
|128K
|EURAUD
|-635
|USDCAD
|-182
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|742
|GBPAUD
|-327
|XAUUSD
|-4.4K
|US30
|471
|CADJPY
|-711
|GBPJPY
|272
|AUDUSD
|-111
|XAGUSD
|-465
|NZDUSD
|-143
|EURGBP
|220
|USDJPY
|-69
|USTEC
|531
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.30 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +59.02 USD
最大连续亏损: -23.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|0.91 × 1483
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real3
|4.05 × 906
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-10%
0
0
USD
USD
255
USD
USD
8
0%
70
41%
12%
0.86
-0.45
USD
USD
34%
1:500