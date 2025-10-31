信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Price Action Pro
Saju Manir

Price Action Pro

Saju Manir
0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -10%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
70
盈利交易:
29 (41.42%)
亏损交易:
41 (58.57%)
最好交易:
19.30 USD
最差交易:
-19.60 USD
毛利:
209.88 USD (244 217 pips)
毛利亏损:
-241.28 USD (121 290 pips)
最大连续赢利:
8 (59.02 USD)
最大连续盈利:
59.02 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
11.76%
最大入金加载:
37.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
40 (57.14%)
短期交易:
30 (42.86%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.45 USD
平均利润:
7.24 USD
平均损失:
-5.88 USD
最大连续失误:
9 (-23.64 USD)
最大连续亏损:
-53.35 USD (8)
每月增长:
-12.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
50.70 USD
最大值:
124.78 USD (38.50%)
相对跌幅:
结余:
33.84% (121.98 USD)
净值:
18.02% (51.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 11
BTCUSD 8
EURAUD 8
USDCAD 6
USDCHF 5
GBPUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 4
US30 4
CADJPY 4
GBPJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
USDJPY 1
USTEC 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -5
BTCUSD 24
EURAUD -22
USDCAD -15
USDCHF 9
GBPUSD 32
GBPAUD -13
XAUUSD -5
US30 8
CADJPY -24
GBPJPY 1
AUDUSD -5
XAGUSD -23
NZDUSD -4
EURGBP 13
USDJPY -2
USTEC 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -19
BTCUSD 128K
EURAUD -635
USDCAD -182
USDCHF -28
GBPUSD 742
GBPAUD -327
XAUUSD -4.4K
US30 471
CADJPY -711
GBPJPY 272
AUDUSD -111
XAGUSD -465
NZDUSD -143
EURGBP 220
USDJPY -69
USTEC 531
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.30 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +59.02 USD
最大连续亏损: -23.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real7
0.91 × 1483
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
2.38 × 8
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real3
4.05 × 906
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
没有评论
2025.12.11 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
