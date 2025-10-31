SeñalesSecciones
Saju Manir

Price Action Pro

Saju Manir
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -10%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
29 (41.42%)
Transacciones Irrentables:
41 (58.57%)
Mejor transacción:
19.30 USD
Peor transacción:
-19.60 USD
Beneficio Bruto:
209.88 USD (244 217 pips)
Pérdidas Brutas:
-241.28 USD (121 290 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (59.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
59.02 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
13.03%
Carga máxima del depósito:
37.90%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.25
Transacciones Largas:
40 (57.14%)
Transacciones Cortas:
30 (42.86%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.45 USD
Beneficio medio:
7.24 USD
Pérdidas medias:
-5.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-23.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.35 USD (8)
Crecimiento al mes:
-12.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
50.70 USD
Máxima:
124.78 USD (38.50%)
Reducción relativa:
De balance:
33.84% (121.98 USD)
De fondos:
18.02% (51.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 11
BTCUSD 8
EURAUD 8
USDCAD 6
USDCHF 5
GBPUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 4
US30 4
CADJPY 4
GBPJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
USDJPY 1
USTEC 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -5
BTCUSD 24
EURAUD -22
USDCAD -15
USDCHF 9
GBPUSD 32
GBPAUD -13
XAUUSD -5
US30 8
CADJPY -24
GBPJPY 1
AUDUSD -5
XAGUSD -23
NZDUSD -4
EURGBP 13
USDJPY -2
USTEC 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -19
BTCUSD 128K
EURAUD -635
USDCAD -182
USDCHF -28
GBPUSD 742
GBPAUD -327
XAUUSD -4.4K
US30 471
CADJPY -711
GBPJPY 272
AUDUSD -111
XAGUSD -465
NZDUSD -143
EURGBP 220
USDJPY -69
USTEC 531
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.30 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +59.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real7
0.91 × 1483
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
2.38 × 8
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real3
4.05 × 906
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
No hay comentarios
2025.12.11 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
