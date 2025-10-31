- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
29 (41.42%)
Transacciones Irrentables:
41 (58.57%)
Mejor transacción:
19.30 USD
Peor transacción:
-19.60 USD
Beneficio Bruto:
209.88 USD (244 217 pips)
Pérdidas Brutas:
-241.28 USD (121 290 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (59.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
59.02 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
13.03%
Carga máxima del depósito:
37.90%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.25
Transacciones Largas:
40 (57.14%)
Transacciones Cortas:
30 (42.86%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.45 USD
Beneficio medio:
7.24 USD
Pérdidas medias:
-5.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-23.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.35 USD (8)
Crecimiento al mes:
-12.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
50.70 USD
Máxima:
124.78 USD (38.50%)
Reducción relativa:
De balance:
33.84% (121.98 USD)
De fondos:
18.02% (51.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|8
|EURAUD
|8
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|4
|US30
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|USTEC
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-5
|BTCUSD
|24
|EURAUD
|-22
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|32
|GBPAUD
|-13
|XAUUSD
|-5
|US30
|8
|CADJPY
|-24
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|-5
|XAGUSD
|-23
|NZDUSD
|-4
|EURGBP
|13
|USDJPY
|-2
|USTEC
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-19
|BTCUSD
|128K
|EURAUD
|-635
|USDCAD
|-182
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|742
|GBPAUD
|-327
|XAUUSD
|-4.4K
|US30
|471
|CADJPY
|-711
|GBPJPY
|272
|AUDUSD
|-111
|XAGUSD
|-465
|NZDUSD
|-143
|EURGBP
|220
|USDJPY
|-69
|USTEC
|531
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19.30 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +59.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|0.91 × 1483
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real3
|4.05 × 906
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-10%
0
0
USD
USD
255
USD
USD
8
0%
70
41%
13%
0.86
-0.45
USD
USD
34%
1:500