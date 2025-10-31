- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
29 (41.42%)
損失トレード:
41 (58.57%)
ベストトレード:
19.30 USD
最悪のトレード:
-19.60 USD
総利益:
209.88 USD (244 217 pips)
総損失:
-241.28 USD (121 290 pips)
最大連続の勝ち:
8 (59.02 USD)
最大連続利益:
59.02 USD (8)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
13.03%
最大入金額:
37.90%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.25
長いトレード:
40 (57.14%)
短いトレード:
30 (42.86%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.45 USD
平均利益:
7.24 USD
平均損失:
-5.88 USD
最大連続の負け:
9 (-23.64 USD)
最大連続損失:
-53.35 USD (8)
月間成長:
-12.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.70 USD
最大の:
124.78 USD (38.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.84% (121.98 USD)
エクイティによる:
18.02% (51.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|8
|EURAUD
|8
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|4
|US30
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|USTEC
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-5
|BTCUSD
|24
|EURAUD
|-22
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|32
|GBPAUD
|-13
|XAUUSD
|-5
|US30
|8
|CADJPY
|-24
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|-5
|XAGUSD
|-23
|NZDUSD
|-4
|EURGBP
|13
|USDJPY
|-2
|USTEC
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-19
|BTCUSD
|128K
|EURAUD
|-635
|USDCAD
|-182
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|742
|GBPAUD
|-327
|XAUUSD
|-4.4K
|US30
|471
|CADJPY
|-711
|GBPJPY
|272
|AUDUSD
|-111
|XAGUSD
|-465
|NZDUSD
|-143
|EURGBP
|220
|USDJPY
|-69
|USTEC
|531
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.30 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +59.02 USD
最大連続損失: -23.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|0.91 × 1483
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real3
|4.05 × 906
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
レビューなし
