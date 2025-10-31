- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
29 (41.42%)
Убыточных трейдов:
41 (58.57%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-19.60 USD
Общая прибыль:
209.88 USD (244 217 pips)
Общий убыток:
-241.28 USD (121 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (59.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.02 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
9.03%
Макс. загрузка депозита:
37.90%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
40 (57.14%)
Коротких трейдов:
30 (42.86%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.45 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-5.88 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-23.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.35 USD (8)
Прирост в месяц:
-12.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.70 USD
Максимальная:
124.78 USD (38.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.84% (121.98 USD)
По эквити:
18.02% (51.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|8
|EURAUD
|8
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|4
|US30
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|USTEC
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-5
|BTCUSD
|24
|EURAUD
|-22
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|32
|GBPAUD
|-13
|XAUUSD
|-5
|US30
|8
|CADJPY
|-24
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|-5
|XAGUSD
|-23
|NZDUSD
|-4
|EURGBP
|13
|USDJPY
|-2
|USTEC
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-19
|BTCUSD
|128K
|EURAUD
|-635
|USDCAD
|-182
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|742
|GBPAUD
|-327
|XAUUSD
|-4.4K
|US30
|471
|CADJPY
|-711
|GBPJPY
|272
|AUDUSD
|-111
|XAGUSD
|-465
|NZDUSD
|-143
|EURGBP
|220
|USDJPY
|-69
|USTEC
|531
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.30 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +59.02 USD
Макс. убыток в серии: -23.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|0.91 × 1483
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real3
|4.05 × 906
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
255
USD
USD
8
0%
70
41%
9%
0.86
-0.45
USD
USD
34%
1:500