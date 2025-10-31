СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Price Action Pro
Saju Manir

Price Action Pro

Saju Manir
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
29 (41.42%)
Убыточных трейдов:
41 (58.57%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-19.60 USD
Общая прибыль:
209.88 USD (244 217 pips)
Общий убыток:
-241.28 USD (121 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (59.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.02 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
9.03%
Макс. загрузка депозита:
37.90%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
40 (57.14%)
Коротких трейдов:
30 (42.86%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.45 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-5.88 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-23.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.35 USD (8)
Прирост в месяц:
-12.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.70 USD
Максимальная:
124.78 USD (38.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.84% (121.98 USD)
По эквити:
18.02% (51.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 11
BTCUSD 8
EURAUD 8
USDCAD 6
USDCHF 5
GBPUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 4
US30 4
CADJPY 4
GBPJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
USDJPY 1
USTEC 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -5
BTCUSD 24
EURAUD -22
USDCAD -15
USDCHF 9
GBPUSD 32
GBPAUD -13
XAUUSD -5
US30 8
CADJPY -24
GBPJPY 1
AUDUSD -5
XAGUSD -23
NZDUSD -4
EURGBP 13
USDJPY -2
USTEC 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -19
BTCUSD 128K
EURAUD -635
USDCAD -182
USDCHF -28
GBPUSD 742
GBPAUD -327
XAUUSD -4.4K
US30 471
CADJPY -711
GBPJPY 272
AUDUSD -111
XAGUSD -465
NZDUSD -143
EURGBP 220
USDJPY -69
USTEC 531
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.30 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +59.02 USD
Макс. убыток в серии: -23.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real7
0.91 × 1483
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
2.38 × 8
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real3
4.05 × 906
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Нет отзывов
2025.12.11 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Price Action Pro
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
255
USD
8
0%
70
41%
9%
0.86
-0.45
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.