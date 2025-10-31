- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
14.55 USD
Worst Trade:
-1.34 USD
Profitto lordo:
16.13 USD (562 pips)
Perdita lorda:
-2.04 USD (69 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (16.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.13 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
9.09
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
7.91
Profitto previsto:
3.52 USD
Profitto medio:
5.38 USD
Perdita media:
-2.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.34 USD (1)
Crescita mensile:
5.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
1.55 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (1.55 USD)
Per equità:
0.15% (0.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|14
|USDJPY
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|272
|GBPUSD
|290
|USDJPY
|-69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.55 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.13 USD
Massima perdita consecutiva: -1.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 743
|
Exness-MT5Real3
|0.59 × 426
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.02 × 259
|
XMGlobal-MT5 4
|5.07 × 30
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
264
USD
USD
1
0%
4
75%
100%
7.90
3.52
USD
USD
1%
1:500