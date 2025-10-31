- 자본
- 축소
트레이드:
87
이익 거래:
36 (41.37%)
손실 거래:
51 (58.62%)
최고의 거래:
25.62 USD
최악의 거래:
-132.99 USD
총 수익:
309.45 USD (246 267 pips)
총 손실:
-440.96 USD (176 049 pips)
연속 최대 이익:
8 (59.02 USD)
연속 최대 이익:
62.71 USD (3)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
23.84%
최대 입금량:
84.58%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.49
롱(주식매수):
49 (56.32%)
숏(주식차입매도):
38 (43.68%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-1.51 USD
평균 이익:
8.60 USD
평균 손실:
-8.65 USD
연속 최대 손실:
9 (-23.64 USD)
연속 최대 손실:
-146.29 USD (2)
월별 성장률:
-53.53%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
192.82 USD
최대한의:
266.90 USD (82.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.92% (266.50 USD)
자본금별:
46.62% (112.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|BTCUSD
|10
|US30
|10
|USDCHF
|9
|EURAUD
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|USTEC
|1
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|35
|BTCUSD
|13
|US30
|9
|USDCHF
|-127
|EURAUD
|-22
|USDCAD
|-15
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-13
|XAUUSD
|-5
|CADJPY
|-24
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|-5
|XAGUSD
|-23
|NZDUSD
|-4
|EURGBP
|13
|USDJPY
|-2
|USTEC
|1
|EURCAD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|406
|BTCUSD
|75K
|US30
|1K
|USDCHF
|-958
|EURAUD
|-635
|USDCAD
|-182
|GBPUSD
|689
|GBPAUD
|-327
|XAUUSD
|-4.4K
|CADJPY
|-711
|GBPJPY
|272
|AUDUSD
|-111
|XAGUSD
|-465
|NZDUSD
|-143
|EURGBP
|220
|USDJPY
|-69
|USTEC
|531
|EURCAD
|147
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|0.91 × 1483
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real3
|4.05 × 906
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|373.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-46%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
10
0%
87
41%
24%
0.70
-1.51
USD
USD
74%
1:500