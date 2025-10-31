SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Price Action Pro
Saju Manir

Price Action Pro

Saju Manir
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -13%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
29 (40.84%)
Verlusttrades:
42 (59.15%)
Bester Trade:
19.30 USD
Schlechtester Trade:
-19.60 USD
Bruttoprofit:
209.88 USD (244 217 pips)
Bruttoverlust:
-250.48 USD (166 912 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (59.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59.02 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
15.24%
Max deposit load:
37.90%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
40 (56.34%)
Short-Positionen:
31 (43.66%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-23.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.35 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-6.24%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.70 USD
Maximaler:
124.78 USD (38.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.84% (121.98 USD)
Kapital:
23.72% (58.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 11
BTCUSD 9
EURAUD 8
USDCAD 6
USDCHF 5
GBPUSD 4
GBPAUD 4
XAUUSD 4
US30 4
CADJPY 4
GBPJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
USDJPY 1
USTEC 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -5
BTCUSD 15
EURAUD -22
USDCAD -15
USDCHF 9
GBPUSD 32
GBPAUD -13
XAUUSD -5
US30 8
CADJPY -24
GBPJPY 1
AUDUSD -5
XAGUSD -23
NZDUSD -4
EURGBP 13
USDJPY -2
USTEC 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -19
BTCUSD 82K
EURAUD -635
USDCAD -182
USDCHF -28
GBPUSD 742
GBPAUD -327
XAUUSD -4.4K
US30 471
CADJPY -711
GBPJPY 272
AUDUSD -111
XAGUSD -465
NZDUSD -143
EURGBP 220
USDJPY -69
USTEC 531
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.30 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real7
0.91 × 1483
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
2.38 × 8
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real3
4.05 × 906
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Keine Bewertungen
2025.12.11 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
