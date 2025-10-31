- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
29 (40.84%)
Verlusttrades:
42 (59.15%)
Bester Trade:
19.30 USD
Schlechtester Trade:
-19.60 USD
Bruttoprofit:
209.88 USD (244 217 pips)
Bruttoverlust:
-250.48 USD (166 912 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (59.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59.02 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
15.24%
Max deposit load:
37.90%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
40 (56.34%)
Short-Positionen:
31 (43.66%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-23.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.35 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-6.24%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.70 USD
Maximaler:
124.78 USD (38.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.84% (121.98 USD)
Kapital:
23.72% (58.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|BTCUSD
|9
|EURAUD
|8
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|4
|US30
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|1
|USTEC
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-5
|BTCUSD
|15
|EURAUD
|-22
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|32
|GBPAUD
|-13
|XAUUSD
|-5
|US30
|8
|CADJPY
|-24
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|-5
|XAGUSD
|-23
|NZDUSD
|-4
|EURGBP
|13
|USDJPY
|-2
|USTEC
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-19
|BTCUSD
|82K
|EURAUD
|-635
|USDCAD
|-182
|USDCHF
|-28
|GBPUSD
|742
|GBPAUD
|-327
|XAUUSD
|-4.4K
|US30
|471
|CADJPY
|-711
|GBPJPY
|272
|AUDUSD
|-111
|XAGUSD
|-465
|NZDUSD
|-143
|EURGBP
|220
|USDJPY
|-69
|USTEC
|531
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.30 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|0.91 × 1483
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.38 × 8
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real3
|4.05 × 906
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-13%
0
0
USD
USD
246
USD
USD
9
0%
71
40%
15%
0.83
-0.57
USD
USD
34%
1:500