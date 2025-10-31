- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
3.88 USD
En kötü işlem:
-6.43 USD
Brüt kâr:
12.69 USD (1 199 pips)
Brüt zarar:
-18.04 USD (1 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (12.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.69 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
2.12 USD
Ortalama zarar:
-4.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.04 USD (4)
Aylık büyüme:
-4.99%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.04 USD
Maksimum:
18.04 USD (16.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.43% (3.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD.i
|5
|USDCAD.i
|3
|AUDJPY.i
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD.i
|-3
|USDCAD.i
|-6
|AUDJPY.i
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD.i
|-302
|USDCAD.i
|-774
|AUDJPY.i
|308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.88 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
--------------
Pair: Max 3
Recommended Capital: $100 (x1)
Profit Target: 20%-50%/month
Risk: Low & Moderate Risk
Trading System: Day Trader/Intraday
OP System: Smart Averaging
--------------
İnceleme yok
