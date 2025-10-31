- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
21 (67.74%)
亏损交易:
10 (32.26%)
最好交易:
3.88 USD
最差交易:
-6.43 USD
毛利:
47.37 USD (5 417 pips)
毛利亏损:
-45.51 USD (5 510 pips)
最大连续赢利:
8 (18.69 USD)
最大连续盈利:
18.69 USD (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
65.50%
最大入金加载:
4.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.10
长期交易:
12 (38.71%)
短期交易:
19 (61.29%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.06 USD
平均利润:
2.26 USD
平均损失:
-4.55 USD
最大连续失误:
4 (-18.04 USD)
最大连续亏损:
-18.04 USD (4)
每月增长:
5.10%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
18.04 USD
最大值:
18.04 USD (16.84%)
相对跌幅:
结余:
16.84% (18.04 USD)
净值:
6.13% (7.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD.i
|10
|AUDJPY.i
|7
|USDCAD.i
|6
|EURUSD.i
|6
|USDJPY.i
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD.i
|9
|AUDJPY.i
|2
|USDCAD.i
|-5
|EURUSD.i
|-4
|USDJPY.i
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD.i
|892
|AUDJPY.i
|172
|USDCAD.i
|-619
|EURUSD.i
|-346
|USDJPY.i
|-192
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.88 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +18.69 USD
最大连续亏损: -18.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IntlMitraFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
TriBot 66 Forex Signals: Superior Risk Management. Proven Returns.
Welcome to the TriBot 66 automated signals channel. We deliver consistent growth by prioritizing capital protection above all else.
----
📊 Performance Highlights (Verified Live Data)
- Trade Frequency: 8–15 high-probability trades monthly
- Strategy: Automated Intraday/Day-Trading Reversal
- Risk: Strict SL/TP enforced on every trades
🤖 Our Edge: The Precision Zone System
Our Expert Advisor runs a strict, multi-filter strategy. We use institutional concepts (FVG, Liquidity Sweeps, DPI) to ensure quality entries.
----
🚫 Zero Martingale. Zero Grid. Zero Averaging Spam.
We only trade when the evidence is overwhelming.
----
💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500
----
📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
✨ Follow now and let your money work while you relax!
--------------
