- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
3.88 USD
Worst Trade:
-6.43 USD
Profitto lordo:
12.69 USD (1 199 pips)
Perdita lorda:
-18.04 USD (1 967 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (12.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.69 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.04 USD (4)
Crescita mensile:
-4.99%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.04 USD
Massimale:
18.04 USD (16.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.43% (3.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD.i
|5
|USDCAD.i
|3
|AUDJPY.i
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD.i
|-3
|USDCAD.i
|-6
|AUDJPY.i
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD.i
|-302
|USDCAD.i
|-774
|AUDJPY.i
|308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.69 USD
Massima perdita consecutiva: -18.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
--------------
Pair: Max 3
Recommended Capital: $100 (x1)
Profit Target: 20%-50%/month
Risk: Low & Moderate Risk
Trading System: Day Trader/Intraday
OP System: Smart Averaging
--------------
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
1
90%
10
60%
100%
0.70
-0.54
USD
USD
3%
1:500