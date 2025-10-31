シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TriBot 66
Redo Hamzah Stiawan

TriBot 66

Redo Hamzah Stiawan
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
22 (68.75%)
損失トレード:
10 (31.25%)
ベストトレード:
3.88 USD
最悪のトレード:
-6.43 USD
総利益:
49.16 USD (5 594 pips)
総損失:
-45.51 USD (5 510 pips)
最大連続の勝ち:
8 (18.69 USD)
最大連続利益:
18.69 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
65.50%
最大入金額:
4.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
12 (37.50%)
短いトレード:
20 (62.50%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.11 USD
平均利益:
2.23 USD
平均損失:
-4.55 USD
最大連続の負け:
4 (-18.04 USD)
最大連続損失:
-18.04 USD (4)
月間成長:
1.80%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.04 USD
最大の:
18.04 USD (16.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.84% (18.04 USD)
エクイティによる:
6.13% (7.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD.i 10
AUDJPY.i 7
EURUSD.i 7
USDCAD.i 6
USDJPY.i 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD.i 9
AUDJPY.i 2
EURUSD.i -2
USDCAD.i -5
USDJPY.i -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD.i 892
AUDJPY.i 172
EURUSD.i -169
USDCAD.i -619
USDJPY.i -192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.88 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +18.69 USD
最大連続損失: -18.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IntlMitraFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

TriBot 66 Forex Signals: Superior Risk Management. Proven Returns.

Welcome to the TriBot 66 automated signals channel. We deliver consistent growth by prioritizing capital protection above all else.

----

📊 Performance Highlights (Verified Live Data)
  • Trade Frequency: 8–15 high-probability trades monthly
  • Strategy: Automated Intraday/Day-Trading Reversal
  • Risk: Strict SL/TP enforced on every trades
----
🤖 Our Edge: The Precision Zone System

Our Expert Advisor runs a strict, multi-filter strategy. We use institutional concepts (FVG, Liquidity Sweeps, DPI) to ensure quality entries.

----

🚫 Zero Martingale. Zero Grid. Zero Averaging Spam.

We only trade when the evidence is overwhelming.

----

💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500

----

📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
 Follow now and let your money work while you relax!

--------------

Disclaimer: Forex trading carries significant risk, and past performance is not indicative of future results.


レビューなし
2025.12.23 08:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
