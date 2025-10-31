СигналыРазделы
Redo Hamzah Stiawan

TriBot 66

Redo Hamzah Stiawan
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 3%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
22 (68.75%)
Убыточных трейдов:
10 (31.25%)
Лучший трейд:
3.88 USD
Худший трейд:
-6.43 USD
Общая прибыль:
49.16 USD (5 594 pips)
Общий убыток:
-45.51 USD (5 510 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (18.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.69 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
66.51%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
12 (37.50%)
Коротких трейдов:
20 (62.50%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
2.23 USD
Средний убыток:
-4.55 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-18.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.04 USD (4)
Прирост в месяц:
1.80%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.04 USD
Максимальная:
18.04 USD (16.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.84% (18.04 USD)
По эквити:
6.13% (7.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD.i 10
AUDJPY.i 7
EURUSD.i 7
USDCAD.i 6
USDJPY.i 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD.i 9
AUDJPY.i 2
EURUSD.i -2
USDCAD.i -5
USDJPY.i -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD.i 892
AUDJPY.i 172
EURUSD.i -169
USDCAD.i -619
USDJPY.i -192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.88 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +18.69 USD
Макс. убыток в серии: -18.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

TriBot 66 Forex Signals: Superior Risk Management. Proven Returns.

Welcome to the TriBot 66 automated signals channel. We deliver consistent growth by prioritizing capital protection above all else.

----

📊 Performance Highlights (Verified Live Data)
  • Trade Frequency: 8–15 high-probability trades monthly
  • Strategy: Automated Intraday/Day-Trading Reversal
  • Risk: Strict SL/TP enforced on every trades
----
🤖 Our Edge: The Precision Zone System

Our Expert Advisor runs a strict, multi-filter strategy. We use institutional concepts (FVG, Liquidity Sweeps, DPI) to ensure quality entries.

----

🚫 Zero Martingale. Zero Grid. Zero Averaging Spam.

We only trade when the evidence is overwhelming.

----

💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500

----

📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
 Follow now and let your money work while you relax!

--------------

Disclaimer: Forex trading carries significant risk, and past performance is not indicative of future results.


Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
