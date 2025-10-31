SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dragonsun
Henry Suryanaga

Dragonsun

Henry Suryanaga
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-40.68 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-81.08 USD (4 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-296.47
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-40.54 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-40.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-81.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.08 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.08 USD
Maksimum:
81.08 USD (2.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.70% (81.08 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.31 03:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.31 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol