- 자본
- 축소
트레이드:
121
이익 거래:
50 (41.32%)
손실 거래:
71 (58.68%)
최고의 거래:
149.40 USD
최악의 거래:
-151.62 USD
총 수익:
5 578.89 USD (228 638 pips)
총 손실:
-5 515.70 USD (217 050 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 131.80 USD)
연속 최대 이익:
1 131.80 USD (10)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
71.27%
최대 입금량:
4.61%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.03
롱(주식매수):
97 (80.17%)
숏(주식차입매도):
24 (19.83%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
111.58 USD
평균 손실:
-77.69 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 267.94 USD)
연속 최대 손실:
-1 267.94 USD (13)
월별 성장률:
13.41%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
830.04 USD
최대한의:
1 952.64 USD (47.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.22% (1 952.64 USD)
자본금별:
6.11% (242.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|12K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
10
0%
121
41%
71%
1.01
0.52
USD
USD
36%
1:50