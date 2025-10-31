- Прирост
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
36 (40.00%)
Убыточных трейдов:
54 (60.00%)
Лучший трейд:
149.40 USD
Худший трейд:
-151.62 USD
Общая прибыль:
4 015.02 USD (159 584 pips)
Общий убыток:
-4 084.63 USD (167 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 131.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 131.80 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
74.05%
Макс. загрузка депозита:
4.61%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
68 (75.56%)
Коротких трейдов:
22 (24.44%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.77 USD
Средняя прибыль:
111.53 USD
Средний убыток:
-75.64 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 267.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 267.94 USD (13)
Прирост в месяц:
-4.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
807.83 USD
Максимальная:
1 930.43 USD (46.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.95% (1 930.43 USD)
По эквити:
6.11% (242.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.40 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 131.80 USD
Макс. убыток в серии: -1 267.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
