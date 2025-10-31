СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dragonsun
Henry Suryanaga

Dragonsun

Henry Suryanaga
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
36 (40.00%)
Убыточных трейдов:
54 (60.00%)
Лучший трейд:
149.40 USD
Худший трейд:
-151.62 USD
Общая прибыль:
4 015.02 USD (159 584 pips)
Общий убыток:
-4 084.63 USD (167 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 131.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 131.80 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
74.05%
Макс. загрузка депозита:
4.61%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
68 (75.56%)
Коротких трейдов:
22 (24.44%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.77 USD
Средняя прибыль:
111.53 USD
Средний убыток:
-75.64 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 267.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 267.94 USD (13)
Прирост в месяц:
-4.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
807.83 USD
Максимальная:
1 930.43 USD (46.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.95% (1 930.43 USD)
По эквити:
6.11% (242.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -7.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.40 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 131.80 USD
Макс. убыток в серии: -1 267.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
2025.12.02 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 03:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 10:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 03:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.31 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dragonsun
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
5.9K
USD
9
0%
90
40%
74%
0.98
-0.77
USD
36%
1:50
Копировать

