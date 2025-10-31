- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
38 (40.42%)
Negociações com perda:
56 (59.57%)
Melhor negociação:
149.40 USD
Pior negociação:
-151.62 USD
Lucro bruto:
4 307.84 USD (169 584 pips)
Perda bruta:
-4 165.43 USD (171 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 131.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 131.80 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
74.05%
Depósito máximo carregado:
4.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.07
Negociações longas:
72 (76.60%)
Negociações curtas:
22 (23.40%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
113.36 USD
Perda média:
-74.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 267.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 267.94 USD (13)
Crescimento mensal:
-1.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
807.83 USD
Máximo:
1 930.43 USD (46.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.95% (1 930.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.11% (242.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|142
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +149.40 USD
Pior negociação: -152 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 131.80 USD
Máxima perda consecutiva: -1 267.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
9
0%
94
40%
74%
1.03
1.51
USD
USD
36%
1:50